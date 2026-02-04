La tasa de inflación de la eurozona se debilitó al 1,7% en enero

Archivo - 18 December 2025, Hesse, Frankfurt/Main: ECB President Christine Lagarde speaks at a press conference on the occasion of the ECB Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero, tres décimas por debajo del dato revisado del 2% en diciembre de 2025, según la lectura preliminar de Eurostat, que quedaría por debajo del objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE), fijado en el 2% a medio plazo.

Según la oficina estadística europea, el debilitamiento de la inflación de la zona euro en el arranque de 2026 reflejó una caída del 4,1% del coste de la energía, frente al retroceso del 1,9% en diciembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,4%, frente al 3,5% interanual del mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,4% interanual, una décima más, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2% interanual, frente al 3,4% del mes anterior.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se redujo una décima, al 2,3%, en enero de 2026. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó al 2,2% desde el 2,3% del mes anterior.

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en enero se moderó al 2,5% interanual desde el 3% en diciembre de 2025, reduciendo así el diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro a ocho décimas.