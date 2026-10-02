La tasa de inflación de la eurozona escala al 3,8% en septiembre, en máximos de tres años

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el mes de septiembre en el 3,8%, seis décimas por encima de la subida de los precios en agosto, según la lectura preliminar del dato publicada este viernes con Eurostat.

La subida interanual del 3,8% de los precios en la zona euro durante el pasado mes de septiembre representa el mayor encarecimiento de los costes en la región desde septiembre de 2023, cuando la subida fue del 4,3%.

La aceleración de la inflación en la eurozona refleja el encarecimiento interanual del 18,8% de la energía, frente al 14,3% del mes anterior; mientras que los alimentos frescos han subido un 4%, frente al 2,7% del mes anterior.

De su lado, el precio de los bienes industriales no energéticos ha aumentado en septiembre un 1,1% interanual, frente al 1,2% de agosto, mientras que los servicios se han encarecido un 3,2%, dos décimas más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se ha situado en el 2,3%, frente al 2,1% de agosto. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, ha repuntado al 2,5% desde el 2,4%.

Entre los 21 países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de precios en septiembre han correspondido a Lituania (6,1%), por delante de Bulgaria (5,6%) y de Chipre y Luxemburgo (5,2% cada uno), mientras que las subidas más contenidas corresponden a Malta (2,4%), Finlandia (2,6%) y Letonia (2,9%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en septiembre se ha situado en el 5%, la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia ha sido del 3,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 3,3% y en el 4,1% en Italia.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona ha alcanzado los 1,2 puntos porcentuales, frente a 1,4 puntos porcentuales en agosto.

A principios de septiembre, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, en respuesta a la presión inflacionaria.

En este sentido, en su reciente comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, justificó la subida de los tipos de interés acometida, añadiendo que una "respuesta mesurada es apropiada para mantener la inflación bajo control".

"En conjunto, esto significa que seguimos en la senda intermedia de política monetaria que presenté a principios de este año. Esto implica que si bien la conmoción es demasiado grande como para ignorarla, consideramos que una respuesta mesurada es apropiada para mantener la inflación bajo control", defendió.

SUBIDAS DE TIPOS DEL BCE.

Tras conocerse el dato de inflación de la zona euro en septiembre, Ricardo Amaro, economista de Oxford Economics, ha apuntado que, si bien un nuevo repunte en los precios de la energía fue el principal factor determinante, la inflación subyacente y la de los alimentos también aumentaron ligeramente, aunque siguen siendo escasos los indicios claros de efectos inflacionarios de segunda ronda.

No obstante, los datos a nivel nacional confirman que el aumento de septiembre fue generalizado, dado el contexto energético común, aunque las particularidades de cada mercado implican que la repercusión puede variar en magnitud y momento.

En cuanto a la política monetaria, considera que los datos de inflación publicados este viernes "son una mala noticia para el BCE", aunque apuesta por que el Consejo de Gobierno hará una pausa en las subidas de tipos en octubre, dejando dos subidas adicionales para las reuniones de diciembre y marzo.

De su lado, Bert Colijn, economista jefe de ING, ha destacado que la aceleración en la subida de la tasa de inflación en septiembre fue la más intensa desde marzo, el primer mes de la guerra en Oriente Próximo, añadiendo que, si bien la energía sigue siendo el principal motor de las subias, las presiones inflacionarias generales están aumentando, ya que se prevé que estos precios se mantengan elevados.

De este modo, a pesar de que Lagarde se mostró algo moderada a principios de esta semana, señalando la limitación de los efectos de segunda ronda y el endurecimiento de las condiciones financieras; el experto ha señalado que el BCE "aún tiene trabajo por hacer", con una inflación significativamente mayor en septiembre y la persistencia de presiones inflacionarias generales.

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