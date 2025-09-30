La tasa de paro de Alemania cae en septiembre al 6,3% y los desempleados vuelven a bajar de los tres millones

Archivo - La puerta de Brandeburgo vista desde la plaza Pariser, en Berlín (Alemania). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de desempleo de Alemania bajó en septiembre al 6,3%, al tiempo que 70.000 personas abandonaron las listas del paro, según ha informado este martes la Agencia Federal del Trabajo (Bundesagentur für Arbeit).

De esta forma, 2,955 millones de alemanes carecían de empleo en el noveno mes del año, lo que supuso alejarse de la barrera de los tres millones superados en agosto por primera vez desde febrero de 2015. No obstante, se anotaron 148.000 desempleados más en comparativa interanual. Del total, 1,006 millones de ciudadanos percibieron subsidios, 117.000 personas más que doce meses atrás.

"El desempleo y el subempleo están disminuyendo en septiembre solo por razones estacionales. El mercado laboral sigue careciendo del estímulo necesario para una recuperación más sólida", ha explicado la presidenta del organismo gubernamental, Andrea Nahles.

El subempleo, que incluye no solo el desempleo, sino también la incapacidad laboral de corta duración, por ejemplo, cayó en 3.000 personas en base desestacionalizada. Así, se situó en los 3,582 millones en septiembre, 19.000 por encima de lo registrado hace un año.