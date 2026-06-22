Teresa Ribera: "Nuestra fortaleza económica depende también de mantener altos estándares sociales"

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica y Justa y Competitiva, Teresa Ribera, durante el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’ en el Teatro Real, a 22 de junio de 2026, en Madrid (Españ - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha señalado este lunes que la fortaleza económica de la Unión Europea depende también de mantener altos estándares sociales, promoviendo la inclusión y garantizando que las oportunidades derivadas de la transición digital y ecológica lleguen a todos los ciudadanos.

"Lo que nos jugamos es la legitimidad de nuestro modelo democrático, ha advertido Ribera durante la inauguración del acto "España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación", celebrado este lunes en el Teatro Real en Madrid.

La vicepresidenta ha reafirmado que el refuerzo de la competitividad no pasa por renunciar a las ambiciones europeas o por debilitar sus estándares, sino por liderar la economía limpia, la economía digital del futuro, por utilizar mejor los recursos, por innovar más o por completar un mercado interior que sigue teniendo un enorme potencial sin explotar.

Además, esto pasa por eliminar barreras innecesarias, profundizar en los mercados de capitales, las interconexiones o por ofrecer a las empresas europeas la escala que necesitan para competir globalmente.

"Pero debemos hacerlo de acuerdo con nuestro modelo, con nuestros valores, porque son también nuestra prioridad. No competimos únicamente por producir más, competimos por demostrar que existe una forma distinta de prosperar, compatible con la cohesión social, con la protección ambiental, y eso nos hace sentirnos orgullosos", ha resaltado.

Ribera ha señalado que países como Estados Unidos y China están movilizando recursos masivos para reforzar sus capacidades industriales y tecnológicas. "Decisiones como las recientes restricciones de Estados Unidos a la utilización de nuevos modelos de inteligencia artificial nos hacen despertar", ha apuntado.

En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que Europa no quiere quedarse observando. "Necesitamos reforzar nuestra capacidad para innovar, para producir, para crecer, para mantener un modelo social justo, inclusivo, donde las personas vivan con una expectativa mayor de lo que ocurre en el resto del mundo", ha subrayado.