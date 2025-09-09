El Tesoro coloca 2.526 millones en deuda a corto plazo y eleva la rentabilidad por las letras a 9 meses

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro ha colocado este martes 2.526,4 millones de euros en una subasta de deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a tres meses, pero elevando el interés por la referencia a nueve meses, según los datos publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Los inversores siguen mostrando interés por los títulos españoles, dado que la demanda conjunta en esta tercera subasta del mes de septiembre ha superado los 5.067 millones de euros, logrando duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 922,79 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.248,75 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,920%, inferior al 1,940% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.603,63 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 2.818,93 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,969% anterior al 1,979% actual.

Tras la emisión de este martes, el Tesoro Público volverá a los mercados de deuda la próxima semana, concretamente el día 18 de septiembre, para celebrar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará las emisiones de este mes.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la DANA.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.