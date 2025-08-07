El Tesoro coloca 4.989 millones en deuda y eleva la rentabilidad a 3 años, pero la rebaja a 10 y 20 años

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.988,59 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por bonos a 3 años, pero recortando el interés por las referencias a 10 y 20 años, según los resultados publicados por el Banco de España.

El apetito inversor sigue siendo elevado y en esta subasta ha superado los 11.151 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

En concreto, se han emitido bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,40%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 5 años y 4 meses, con cupón del 1,00%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20% y obligaciones del Estado a 20 años, con cupón del 3,45%.

En bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha colocado 1.675 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 3.746,963 millones, con un interés marginal del 2,171%, superior al 2,165% anterior.

Asimismo, el organismo ha captado 1.602,058 millones en obligaciones del Estado a 10 años, por debajo de unas peticiones de 3.392,310 millones y un interés marginal del 3,205%, por debajo del 3,306% de la anterior subasta para este papel.

De su lado, se ha adjudicado 1.221,285 millones en obligaciones del Estado a 20 años, inferior a una demanda de 2.626,286 millones y una rentabilidad marginal del 3,762%, por debajo al 3,903% anterior.

Por último, el Tesoro ha adjudicado 490,250 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 5 años y 4 meses, frente a una demanda de 1.386,250 millones, con una rentabilidad del 0,818%, por encima del 0,729% de la pasada subasta.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo martes, 12 de agosto, con una subasta de letras a tres y nueve meses con la que cerrará el mes, ya que el organismo ha decidido cancelar la subasta del 14 de agosto, como suele ser habitual.

El martes, en la primera subasta del mes de agosto, el Tesoro colocó 5.585,03 millones de euros en letras, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por la referencia a seis meses como por la del plazo a un año.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la dana.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.