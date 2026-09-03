El Tesoro coloca 6.273 millones en deuda a medio y largo plazo y eleva la rentabilidad ofrecida a inversores

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Álex Cámara - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.273,3 millones de euros bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en las referencias emitidas, con récord en el interés marginal en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de España.

En esta segunda emisión del mes de septiembre, los inversores han seguido mostrando interés por la compra de deuda española, con unas peticiones que han llegado a alcanzar los 13.835 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha subastado este jueves bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado con vida residual de 9 años y 8 meses, con cupón del 3,30%, y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

En los bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha colocado 2.063 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 4.593 millones, con un interés marginal del 3,085%, el más elevado desde noviembre de 2023, cuando se situó en el 3,249%.

En el caso de los bonos del Estado a 5 años, el organismo público ha captado 1.575,3 millones de euros, frente a unas solicitudes de 3.555 millones, con una rentabilidad marginal del 3,260%, superior al 3,008% de la subasta anterior del 6 de agosto pero inferior al 3,30% de la emisión de mediados de julio.

Además, el Tesoro ha adjudicado 1.996 millones en obligaciones del Estado a 10 años con cupón del 3,30%, frente a una demanda de 4.576 millones, con un interés marginal del 3,737%, frente al 3,395% de la subasta anterior de esta misma referencia.

Por último, el organismo ha colocado 638,7 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con unas solicitudes de 1.110,7 millones y un interés marginal del 1,828%, el más elevado desde que se subasta este tipo de papel.

El pasado martes, el Tesoro inauguró las emisiones del mes de septiembre con una subasta de letras a 6 y 12 meses con la que captó casi 6.500 millones de euros, elevando las rentabilidades en ambas referencias a máximos de dos años.

Tras la emisión de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 8 de septiembre para subastar letras a 3 y 9 meses y cerrará las emisiones del mes con una subasta de bonos y obligaciones el día 17.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).