El Tesoro vuelve la próxima semana al mercado de deuda, tras la última decisión del BCE de mantener los tipos

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español volverá la próxima semana a los mercados de deuda, con subastas de letras y obligaciones del Estado, que será la primera que se celebrará tras la última decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener inalterados los tipos de interés en el 2%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

En este marco, el Tesoro Público español inaugurará las emisiones del mes de noviembre con una subasta de letras a seis y doce meses. En la última emisión de este tipo, el organismo colocó 5.632 millones y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a 12 meses por encima del 2%, pero recortando el interés por la referencia a 6 meses.

En concreto, el interés marginal a seis meses se colocó en el 1,958%, algo por debajo del 1,976% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel, mientras que la rentabilidad a doce meses subió, en este caso, desde el 1,996% anterior al 2,021%.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados el jueves, 6 de noviembre, con una subasta de obligaciones del Estado. En concreto, se emitirán obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado, con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 1,85%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,929% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 3,420% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses; en el 1,494% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años; del 3,676% para las obligaciones del Estado a 15 años

Tras estas dos emisiones el Tesoro Público volverá a los mercados de deuda el día 11 de noviembre, con una subasta de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra el día 20, de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará el mes.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

En este 2025, el Tesoro ha mantenido también el objetivo de diversificación de la base inversora y ha seguido apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro ha continuado realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.