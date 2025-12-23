El Tribunal de Cuentas desvela falta de control y gestión en las ayudas por desempleo de trabajadores del mar

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, a su llegada a la comparecencia en el Senado, a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Tribunal de Cuentas ha desvelado en un informe las carencias en la gestión y el control de las prestaciones por desempleo gestionadas por el Instituto Social de la Marina (ISM) entre los ejercicios de 2023 y 2024.

En su informe de fiscalización del área de empleo y desempleo gestionada por el Instituto Social de la Marina, el organismo fiscalizador ha examinado la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo, así como las actuaciones orientadas a la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de este colectivo.

En 2023 el conjunto de prestaciones abonadas alcanzó a un total de 21.247 trabajadores, por importe de 59,1 millones de euros y en 2024 a 20.488 trabajadores por 58,5 millones de euros. La institución presidida por Enriqueta Chicano apunta, en primer lugar, que el Instituto carece de un sistema informático propio "que dificulta el adecuado control de la información".

TIENEN QUE ACUDIR AL SEPE

De este modo, el Instituto Social tiene que acudir a las aplicaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el Tribunal de Cuentas, esta circunstancia impide al organismo de la Marina disponer de una base de datos propia, lo que dificulta el análisis y el control de la información y ha dado lugar a la detección de diferencias entre los datos manejados por ambas entidades.

La fiscalización constata, además, que los controles realizados por el ISM fueron "insuficientes" para garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos exigidos para el mantenimiento de determinadas prestaciones y del régimen de incompatibilidades.

En este contexto, el informe señala que se ha constatado la existencia de algunos beneficiarios de subsidio por desempleo que, de forma simultánea, percibían otras prestaciones o pensiones. Esta coincidencia de prestaciones, dice el organismo, podría ser incompatible con la normativa o implicar que superaran el límite de ingresos de los beneficiarios, que es el 75% del salario mínimo interprofesional.

NO HA EJERCIDO SUS COMPETENCIAS EN LA EMPLEABILIDAD

Por otro lado, el informe también concluye que el ISM no ha ejercido plenamente sus competencias en materia de mejora de la empleabilidad y de inserción laboral de los trabajadores del mar en situación de desempleo.

Así, el Tribunal de Cuentas apunta que su actuación se ha limitado fundamentalmente a la realización de tareas de carácter administrativo, sin desarrollar políticas activas de empleo que resulten efectivas para facilitar la reincorporación al mercado laboral.

Con este panorama, la institución fiscalizadora ha recomendado reforzar las capacidades de gestión y control del Instituto Social de la Marina en relación con las prestaciones y subsidios por desempleo. Asimismo, considera aconsejable que el ISM pueda acceder a la aplicación informática de gestión recaudatoria, con el fin de mejorar el control y la coherencia de la información disponible.