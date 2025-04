Trump afirma que no tiene "ninguna intención de cesar" al presidente de la Reserva Federal

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no tiene "ninguna intención de cesar" al presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, días después de criticarle y presionarle públicamente para que bajara los tipos de interés a un ritmo más rápido.

"Ahora no tengo ninguna intención de cesarle. Me gustaría verle un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés. Es un momento perfecto para hacerlo. Si no lo hace, ¿es el fin? No, pero sería un bueno momento. Sería algo que podría haber tenido lugar antes, pero no, no tengo intención de destituirle", ha manifestado.

Al ser preguntado sobre si tenía planes de retirarle del cargo, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado en un evento de juramentación del nuevo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, que "nunca" los tuvo y ha sostenido que "la prensa se sale siempre con la suya".

En la víspera, Trump redobló la presión sobre Powell al asegurar que la tendencia de los precios de la energía y los alimentos aleja los riesgos para la inflación, mientras que la tardanza del banquero central en bajar los tipos de interés aumenta la probabilidad de que la economía se desacelere.

La semana pasada, arremetió contra el responsable de la política monetaria estadounidense al afirmar en redes sociales que "siempre llega demasiado tarde y se equivoca" y añadiendo que "el cese de Powell no puede esperar". Un día después, un portavoz de la Casa Blanca reconoció que estudiaba su destitución.