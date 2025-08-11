Trump anuncia que las importaciones de oro no estarán sujetas a aranceles

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que las importaciones de oro no estarán sujetas a aranceles después de que la semana pasada la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del país norteamericano considerara que los lingotes de oro de un kilo y 100 onzas deberían clasificarse bajo un código aduanero sujeto a aranceles.

Esta decisión contrastaba con las expectativas previas de la industria, que se esperaba una clasificación aduanera exenta de los aranceles nacionales de Trump. Esto provocó que el pasado viernes se produjera un fuerte repunte del precio de los futuros del preciado metal en el mercado estadounidense.

Según la agencia de noticias Bloomberg, un funcionario de la Casa Blanca sugirió la semana pasada que la administración emitiera una nueva política para aclarar si los lingotes de oro estarían sujetos a impuestos de importación. "El oro no estará sujeto a aranceles!", ha zanjado Trump este lunes en su perfil de la red social Truth Social.

La misma agencia ha advertido de que si la decisión se hubiera mantenido, habría tenido implicaciones de gran alcance para el oro en todo el mundo y, potencialmente, para el buen funcionamiento de los contratos de futuros estadounidenses.

Los lingotes de un kilo son los más comunes que se negocian en el Comex y constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza a Estados Unidos, cuyas relaciones comerciales atraviesan su peor momento, después de que Washington haya fijado un arancel del 39% a las importaciones procedentes del país helvético, incluyendo el oro.