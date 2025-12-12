La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu

La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste

La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste - CÉZARO DE LUCA / EUROPA PRESS

BRUSELAS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han llegado este viernes a un acuerdo para imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en la Unión Europea, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu.

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan hoy en día los paquetes cuyo valor no supera los 150 euros, y que los 27 ya adoptaron el pasado noviembre.

Bruselas dijo entonces que hará "lo posible" por que la reforma permanente entre en vigor antes del 2028 tal y como recoge el calendario oficial, si bien por el momento no ha dado más detalles sobre el ritmo de avance en este sentido.

Con estas medidas, la Unión Europea busca hacer frente a la "competencia desleal" que suponen estos paquetes, que también plantean otros riesgos para el consumo europeo como los altos niveles de fraude y riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, según sostiene el Consejo en un comunicado.

En concreto, la tasa de 3 euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA, lo que abarca en la práctica al 93 % de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE.

Según datos de la Comisión, sólo el pasado año se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

A su llegada a la reunión, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha puesto en valor el poder "gravar" los pequeños paquetes para poder "controlar el flujo" de este tipo de compras.