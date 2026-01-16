Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en noviembre al 4,4% y suman 20 meses de alzas

Archivo - Varias mujer miran la entrada de una tienda- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,4% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa una décima inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 8,7%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 2,9% y el minorista, un 5,5%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en las actividades inmobiliarias (+13,2%) y en las actividades administrativas (+6,1%), seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,8% en ambos casos), transporte y almacenamiento (+3,6%), hostelería (+2,9%) e información y comunicaciones (+2,3%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en noviembre un 3,2% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 2,3%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.

En los once primeros meses del año 2025, la facturación del sector servicios se incrementó una media del 4,6%, destacando el avance de los servicios de información (+19,2%) y el descenso en programación y emisión de radio y televisión (-1,7%).

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE Y SUBE UN 1%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1% en el penúltimo mes del año pasado respecto a noviembre de 2024, tasa dos décimas superior a la registrada en octubre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de noviembre un 1% interanual, la misma tasa que registraron los otros servicios. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+2%) y el único descenso se lo anotó la hostelería, con una caída del 0,6%.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 1,5% interanual el pasado mes de noviembre, mientras que el comercio minorista y el mayorista la elevaron, en ambos casos, un 0,9%.

TODAS LAS CCAA ELEVAN SU CIFRA DE VENTAS

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024.

Los mayores repuntes se dieron en Comunidad Valenciana (+7,2%), País Vasco (+6,8%) y Aragón (+6,3%), mientras que los incrementos interanuales más moderados los registraron Castilla-La Mancha (+2,7%) y Andalucía y Asturias, ambas con un avance del 3%.

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios se incrementó el pasado mes de noviembre en todas las regiones en tasa interanual menos en Andalucía, donde bajó un 0,2%.

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron Baleares y Canarias (+1,7% en ambos casos), seguidas de Cataluña y Navarra, regiones en las que el empleo del sector servicios avanzó un 1,6%.