Von der Leyen apunta que el acuerdo con Australia puede aportar casi 4.000 millones al PIB europeo hasta 2030

Archivo - El primer ministro australiano, Anthony Albanese (izquierda), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, posan para fotografías durante una reunión bilateral en la cumbre de líderes de la OTAN en Madrid. - AAPIMAGE / DPA - Archivo

BRUSELAS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este miércoles que el acuerdo comercial con Australia podrá aportar "casi 4.000 millones de euros" al PIB de la Unión Europea hasta 2030, además de reducir costes para las empresas y facilitar el aumento de intercambios e inversiones entre ambas economías.

"El acuerdo puede añadir casi 4.000 millones de euros al PIB europeo de aquí a 2030 y, según me indicaron, cerca de 8.000 millones de dólares australianos a su economía, aunque acabo de oír que pueden ser 10.000 millones", ha señalado durante su intervención del Consejo Empresarial Europeo Australiano en Sídney, un día después de que ambas regiones sellaran el Tratado de Libre Comercio.

La dirigente europea ha reiterado que uno de los efectos más inmediatos será la eliminación de barreras comerciales, lo que permitirá abaratar las operaciones y facilitar el acceso a los mercados en ambos sentidos.

"Estamos eliminando los aranceles sobre el 100% de nuestro comercio. No habrá más restricciones a la exportación, ni monopolios de exportación, ni impuestos a la exportación", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la supresión de estos obstáculos favorecerá un aumento del volumen de negocio entre compañías europeas y australianas, con efectos directos en la actividad económica de ambas regiones.

"DESVENTAJA" FRENTE A CHINA EN INVERSIÓN

En materia de inversión, Von der Leyen ha reconocido que las empresas europeas partían de una posición "menos favorable" frente a otros actores internacionales, lo que ha limitado su presencia en determinados sectores del mercado australiano.

"Las empresas europeas operan en Australia en desventaja comparativa. Se enfrentan a aranceles más altos que las empresas asiáticas y a barreras a la inversión extranjera. Hasta ahora, era más fácil para una empresa china invertir aquí que para una europea. Pero eso se acabó", ha remarcado.

A su juicio, la revisión de estas condiciones permitirá reforzar la inversión europea y abrir nuevas oportunidades para el tejido empresarial, liberalizando "los flujos de inversión en ambas direcciones". "Esto también implica nuevas oportunidades de inversión en Europa para los australianos", ha añadido.

La presidenta de la Comisión ha subrayado también el efecto del acuerdo en sectores industriales, especialmente en aquellos vinculados a materias primas críticas, consideradas esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

"Eliminamos aranceles tanto en materias primas como en productos finales, y facilitamos inversiones para desarrollar procesamiento local y producción de mayor valor. Así podremos eliminar cuellos de botella en nuestras cadenas de valor", ha afirmado.

PRESIÓN SOBRE EMPRESAS Y CADENAS DE SUMINISTRO

Von der Leyen ha enmarcado estas medidas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y comerciales derivadas del conflicto en Oriente Próximo que, según reconoce, "están sacudiendo toda la economía mundial".

"Los aranceles y los controles a la exportación ya han provocado disrupciones en sus planes de negocio y en sus fábricas. El comercio, la inversión y la tecnología están siendo utilizados como herramientas de presión", ha advertido.

En este escenario, ha señalado que las compañías están adaptando sus estrategias para "reducir riesgos" en un entorno más incierto, con impacto en costes, producción y planificación.

"Alianzas como la nuestra son más importantes que nunca en el mundo volátil de hoy. La confianza es una moneda preciosa, cada vez más escasa. Y su valor no es solo político, sino también económico", ha subrayado.