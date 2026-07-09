Vox exige la comparecencia del ministro de Hacienda en el Congreso por la imputación de la presidenta de la SEPI

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, por la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el marco de la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

La formación exige explicaciones al ministro sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo y de la información de que dispone sobre los hechos investigados, así como de las actuaciones adoptadas o previstas respecto de la continuidad de Gualda al frente del holding público. El partido también se interesa por las medidas que piensa impulsar para garantizar su "adecuado funcionamiento, control y credibilidad".

Además de la solicitud de comparecencia, Vox ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para saber si el Gobierno va a mantener a Gualda en el cargo tras su imputación y "a pesar de la gravedad de los hechos que se investigan".

El grupo parlamentario también pregunta si el Ejecutivo ha acordado la apertura de alguna revisión o investigación interna sobre las actuaciones de Belén Gualda en relación con los expedientes objeto de investigación judicial.

Por otro lado, Vox pregunta por los motivos por los que Gualda habría sido citada en el Palacio de la Moncloa el 8 de julio de 2021, días en los que se tramitaba el rescate a 112,8 millones a Tubos Reunidos. En concreto, quiere saber "qué miembros del Gobierno participaron en dicha reunión" y si Gualda recibió indicaciones en relación con la asistencia financiera a la empresa vasca.