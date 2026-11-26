Archivo - El diputado de Vox por Asturias en el Congreso, José María Figaredo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox baraja un recorte profundo del gasto público. Su portavoz de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha explicado en una entrevista a la agencia 'Bloomberg', recogida por Europa Press, que el partido dispone de una "bolsa" de unos 224.000 millones de euros para decidir qué se mantiene y qué no. "Con un recorte moderado del 50% se eliminarían 112.000 millones de euros de gasto público", ha señalado.

La formación propone revisar 44.000 millones de euros en subvenciones de la Administración central y 180.000 millones en transferencias a las comunidades autónomas. Figaredo se ha comprometido a que los recortes no afecten a la sanidad, la educación, la dependencia, la Justicia ni la seguridad. "El mayor enemigo de España es el déficit", ha afirmado.

RECORTE FISCAL DE MÁS DE 40.000 MILLONES

Vox sitúa su propuesta de rebajas de impuestos en más de 40.000 millones de euros. Se centraría en el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los gravámenes energéticos.

Figaredo ha advertido de que no cabe esperar cambios bruscos. "Una revolución como la que proponemos no se puede hacer en 15 días", ha dicho. Y ha añadido: "Lo primero es sacar a Sánchez. No pongamos el carro delante de los bueyes".

REMIGRACIÓN Y CRECIMIENTO

La otra gran propuesta de Vox es un plan de "remigración" para reducir la población migrante y fomentar el regreso de trabajadores españoles que emigraron en busca de mejores salarios. Figaredo ha comparado la economía española con "un atleta dopado".

Figaredo atribuye el dopaje a los fondos europeos NextGenerationEU y a una inmigración que, según él, no está controlada y que eleva el PIB pero no la productividad. "Los únicos tres motores del crecimiento del PIB son el gasto público, el consumo derivado de la inmigración creciente y el turismo. De los tres, solo el turismo es legítimo", ha dicho.