El 20% de los consumidores prevé hacer 'online' la mayor parte de sus compras de gran consumo en 2027

Archivo - Una persona compra con su teléfono móvil y ordenador - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco consumidores prevé hacer la mayor parte de sus compras de gran consumo por Internet en 2027, mientras que un 46% reconoce que ya alterna las compras entre la tienda física y el canal 'online' en función del producto, según los datos de la 12ª edición del Barómetro E-commerce, elaborado por Aecoc Shopperview.

En concreto, el informe revela que la fidelidad al canal digital sigue creciendo, ya que el 20% de los consumidores asegura que en el futuro realizará la mayor parte de sus compras de gran consumo 'online', cuatro puntos porcentuales más que un año antes. Aun así, la principal tendencia será la convivencia entre ambos canales, según declara el 78% de los consumidores.

El estudio refleja un mercado más consolidado, con consumidores satisfechos y hábitos de compra cada vez más definidos. La experiencia de compra 'online' obtiene una valoración media de 7,3 puntos sobre 10 y siete de cada diez compradores se declaran altamente satisfechos con el servicio recibido.

Entre las novedades destaca que el móvil ya se ha convertido en el dispositivo preferido para realizar las compras 'online' de gran consumo. Por primera vez, las compras realizadas desde 'smartphones' y tablets superan a las efectuadas desde el ordenador. Así, el 36% compra a través de la web del distribuidor desde el móvil y otro 29% utiliza la aplicación del establecimiento, mientras que el ordenador desciende hasta el 35%.

El informe pone de manifiesto que la planificación también gana peso en el entorno digital. El 85% de los consumidores prepara previamente su compra, ya sea mediante una lista cerrada, una lista flexible o recurriendo al historial de pedidos anteriores.

Por categorías, los productos de no alimentación continúan liderando las compras por Internet, con salud y belleza liderando el ranking con un 58% de compradores, seguida de droguería, con un 51%, y productos para mascotas, con un 41%. También destaca el crecimiento de las bebidas no alcohólicas y alcohólicas, que alcanza el 41% y el 36%, respectivamente.

LAS PROMOCIONES, UNO DE LOS MOTORES DE COMPRA

Por otro lado, las promociones se mantienen como uno de los principales motores de compra en el comercio electrónico. El 65% de los consumidores afirma que las ofertas le animan a probar productos nuevos que antes no compraba, mientras que el 63% compra más unidades para aprovechar una promoción y el 55% cambia de tienda 'online' en busca de mejores precios.

Sin embargo, el estudio también identifica áreas de mejora para impulsar el desarrollo del 'ecommerce'. La principal demanda de los consumidores es recibir ofertas más personalizadas, una prioridad para el 41% de los encuestados, que también reclaman mejoras en los tiempos de entrega, sistemas de pago más variados y sencillos y políticas de devolución más ágiles.

En el momento del pago, la seguridad sigue siendo el factor determinante. El 89% considera que es el aspecto más importante al elegir un método de pago y el 65% prefiere comprar en webs que ofrecen varias opciones. Además, el 44% reconoce haber abandonado alguna compra porque su sistema de pago habitual no estaba disponible y el 59% sigue mostrando preocupación por compartir sus datos bancarios en Internet.