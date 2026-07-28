Hacienda retrasa al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal tras la petición de las CCAA del PP

1107483.1.260.149.20260728142612 El ministro de Hacienda, Arcadi España - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se abordará la reforma del modelo de financiación autonómica hasta el 4 de septiembre, tras la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas del Partido Popular.

"Esta misma tarde, comunicaremos que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que abordará la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre", han avanzado fuentes del Departamento que dirige Arcadi España.

Este mismo lunes, las comunidades autónomas del PP remitieron una carta al ministro solicitando el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este mismo miércoles al considerar que no disponen de la información necesaria para analizar la propuesta.

Desde Hacienda han lamentado que desde el Ejecutivo llevan meses ofreciendo vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.

Por ello, el Ministerio ve "sorprendente" que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes.

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda ha recalcado que nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los "dictados de Génova".

El titular de Hacienda ha recordado que la reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.