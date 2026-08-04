El 53% de los intercambios de casas en verano son entre residentes del propio país, según HomeExchange

Casa de HomeExchange - HOMEEXCHANGE

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El turismo doméstico ha vuelto a concentrar este verano más de la mitad (53%) del total de operaciones de intercambio de vivienda en España a través de la plataforma HomeExchange, una cifra idéntica a la registrada en la temporada anterior

Según la compañía este dato constata la consolidación y madurez del mercado de proximidad en el sector turístico nacional.

Las previsiones son que volumen de viajes entre residentes mantendrá una tendencia al alza durante el tramo final de la temporada estival debido al peso de las reservas de última hora, un segmento con un perfil eminentemente doméstico.

Por distribución geográfica, las regiones del interior y del norte peninsular han liderado la cuota de turismo nacional, encabezadas por Extremadura (84%), Castilla-La Mancha (82%), Galicia (76%) y La Rioja (76%). En el ámbito municipal, destinos como Vera (Almería), Pontevedra, Lugo, Sallent de Gállego (Huesca) y Rota han superado el 85% de intercambios protagonizados por residentes.

En cuanto a la evolución interanual del negocio, Cantabria se ha situado como la región de mayor crecimiento, con un avance del 32% en el volumen total de intercambios y del 33% en la cuota doméstica.

Le siguen Galicia, con incrementos del 29% en el agregado y del 33% en el ámbito nacional, y Aragón, que ha registrado un repunte del 25% en sus operaciones globales.

Finalmente, los principales mercados turísticos por volumen absoluto --Cataluña, País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares-- continúan actuando como el principal motor de la plataforma en España, manteniendo un reparto equilibrado entre el flujo de viajeros nacionales y la captación de usuarios procedentes del exterior.