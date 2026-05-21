El 73% de los nuevos CEOs de la Bolsa española asumen la máxima responsabilidad ejecutiva, según Korn Ferry

El 73 % de los nuevos CEOs de la Bolsa española asume la máxima responsabilidad ejecutiva, según Korn Ferry. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 73% de los 15 nuevos CEOs de la Bolsa española nombrados en 2025 ha asumido por primera vez la máxima responsabilidad ejecutiva y, además, el 93% debutaba en una cotizada, según ha informado este jueves en la firma global de consultoría Korn Ferry en un comunicado.

Desde Korn Ferry, han asegurado que ambos datos se producen en el segundo ejercicio de "mayor rotación" desde 2019, lo que ha confirmado una "tendencia estructural", concluyendo que la "presión creciente" sobre el primer ejecutivo "acorta los mandatos y acelera el relevo", con nuevos perfiles en las cúpulas, según un estudio elaborado por la firma.

Los 15 nombramientos registrados en 2025 equivalen a una rotación del 12% del total de la Bolsa española. Además, el Ibex concentró un tercio de los relevos, con cinco nuevos nombramientos en Iberdrola, Indra, Telefónica y Sacyr.

Con respecto a este nuevo perfil de CEO, los datos del informe de Korn Ferry han revelado que responde al de un hombre de mediana edad, español, con una amplia trayectoria en posiciones de responsabilidad y un "profundo" conocimiento del negocio.

Asimismo, la experiencia internacional en los nuevos CEOs "pierde peso", ya que solo el 33% de los nombrados en 2025 cuenta con una trayectoria internacional, frente al 61% en 2024.

ESCASA PRESENCIA FEMENINA

Sin embargo, la presencia femenina al frente de las empresas de la Bolsa española sigue siendo reducida, con solo un 7% de cotizadas lideradas por una mujer.

"Observamos cierta fatiga en el rol del CEO, lo que acelera la rotación en las cúpulas y favorece que nuevos perfiles accedan al cargo por primera vez", ha concluido la socia de la firma en España, Bárbara Ramos.