El 78% de los consumidores valora las iniciativas contra el desperdicio en su elección de compra, según Aecoc

Archivo - Desperdicio de alimentos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 78% de los consumidores españoles afirma que conocer las medidas de los establecimientos para reducir el desperdicio de comida "influye directamente en su elección de tienda", según la tercera edición del Barómetro del Desperdicio Alimentario, elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) en colaboración con Phenix, que ha sido presentado en el marco de la feria Alimentaria.

El informe destaca una mayor sensibilidad social hacia la sostenibilidad, ya que el 86% de los encuestados admite "sentirse mal" cuando un producto se estropea en su hogar. Sin embargo, a pesar de que el número de hogares que gestionan eficientemente sus alimentos ha crecido un 53% en la última década, todavía un 23% reconoce que "sigue tirando comida de forma habitual".

MEJORA EN LA GESTIÓN DEL HOGAR

El estudio, además, señala que el desperdicio está muy vinculado a los hábitos cotidianos. En este sentido, más de la mitad de los consumidores admite que "olvida productos en la nevera o la despensa hasta que se echan a perder", siendo los 'millennials' el grupo más propenso a este descuido. Las frutas, hortalizas y el pan se mantienen como los productos que más terminan en la basura, principalmente por el deterioro del producto (39%) o por problemas de conservación (30%).

Para combatir esta tendencia, los consumidores están adoptando medidas preventivas: el 64% congela productos antes de que caduquen y el 56% revisa sus existencias antes de acudir a la compra. Además, el aprovechamiento de las sobras para nuevas recetas es una práctica para el 48%, aunque un 31% confiesa que finalmente acaba tirándolas por no "consumirlas a tiempo".

DEMANDA DE TRANSPARENCIA Y DESCUENTOS

En el ámbito de la distribución, existe una brecha de percepción. Mientras que el 88% de los usuarios cree que los supermercados "desechan productos no vendidos", solo un 27% afirma conocer iniciativas concretas de su tienda para evitarlo. Ante esta situación, el 59% de los encuestados asegura que preferiría "comprar en establecimientos que publiquen indicadores periódicos sobre sus avances en esta materia".

Asimismo, el interés por los productos con descuento por pronta caducidad se consolida, con un 83% de compradores que recurre a ellos. Como medidas de mejora, los consumidores reclaman más descuentos (68%), envases con mejores cierres (63%) e información más clara sobre las fechas de consumo (62%).

MARCO NORMATIVO Y LEY DE DESPERDICIO

La subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad de la Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Helena de Miguel, ha intervenido en la presentación para desgranar los detalles de la nueva Ley de prevención y reducción del desperdicio alimentario, explicando que esta norma se articula sobre tres pilares: "sensibilizar, regular y cuantificar".

Según ha señalado la subdirectora, la ley establece una jerarquía de prioridades que obliga a los agentes de la cadena a "priorizar el consumo humano a través de la donación", seguido de la alimentación animal y la transformación industrial.

Asimismo, ha apuntado que las empresas deberán "contar con planes específicos para identificar las causas de las pérdidas y promover acuerdos de donación". De Miguel también ha recordado que la normativa incluye guías de buenas prácticas, aunque contempla excepciones para facilitar la adaptación de las pequeñas empresas y explotaciones agrarias.

Por último, en una mesa redonda con representantes del Banc dels Aliments de Barcelona, Phenix, Nueva Pescanova y Consum, los expertos han coincidido en que la prevención del desperdicio se ha convertido en una "prioridad compartida" y han valorado positivamente que la nueva ley aporte un marco jurídico claro para el sector.