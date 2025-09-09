El 93% de las 43 propiedades de a&o Hostels son edificios reutilizados. - A&O HOSTELS

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 93% de las 40 propiedades de a&o Hostels en 30 ciudades de diez países europeos son edificios reutilizados, incluyendo antiguas oficinas, fábricas o espacios administrativos, según se desprende de su tercer informe de sostenibilidad.

Desde la compañía ha destacado que continúa invirtiendo en renovaciones energéticamente eficientes, con el objetivo de alcanzar al menos la clase de eficiencia energética C en cada edificio. En 2024, se realizaron nueve auditorías de sostenibilidad en sus inmuebles.

Por otro lado, desde que comenzaron las mediciones en 2015, la cadena ha reducido sus emisiones de CO2 en más del 75%, alcanzando un promedio de aproximadamente 3,65 kilogramos por estancia nocturna.

Entre otros logros de 2024, destacan que el 98% de la demanda proviene de energías renovables, 12 propiedades producen 500 MWh al año o la eliminación del envasado de un solo uso en desayunos en todas las ubicaciones.

"Cuando miro hacia atrás en el camino que comenzamos en 2000, recuerdo una convicción simple pero fuerte: viajar debería ser accesible para todos. Amplía horizontes, fortalece la tolerancia e inspira nuevas ideas y proyectos", ha valorado el fundador y CEO de a&o, Oliver Winter.