Abra equipará 50 aviones de Avianca con motores de CFM International, 'joint venture' de GE Aerospace y Snecma

Foto del acuerdo suscrito entre Abra Group y CFM International. - ABRA GROUP Y CFM INTERNATIONAL

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CFM International y Abra Group, matriz de Avianca y GOL, han anunciado este martes que la aerolínea colombiana Avianca ha seleccionado motores CFM LEAP-1A para equipar 50 aeronaves previamente no asignadas dentro de su pedido remanente de 134 aviones de la familia Airbus A320neo.

La operación incluye un paquete integral de servicios para respaldar las necesidades operativas a largo plazo de Abra, que contempla motores de repuesto y servicios de mantenimiento a largo plazo, estos últimos extendidos también a la flota de Boeing 737 MAX de GOL.

En conjunto, las aeronaves de la familia A320neo de Avianca y los Boeing 737 MAX de GOL, tanto las que ya están volando como las que forman parte de la cartera de pedidos, conformarán una base instalada de más de 650 aviones equipados con motores LEAP en las distintas marcas de Abra.

Sumadas a las 176 aeronaves actualmente impulsadas por motores CFM56 operadas por Avianca y GOL, estas decisiones son reflejo de "la profundidad" de la relación entre Abra y CFM. CFM International es una sociedad conjunta de la estadounidense GE Aerospace y la francesa Safran Aircraft Engines (Snecma).

"Estos acuerdos refuerzan nuestra posición como el mayor operador de aeronaves propulsadas por motores CFM en la región, impulsando la confiabilidad, la previsibilidad de costos, la eficiencia en el consumo de combustible y el desempeño en todas nuestras aerolíneas", ha afirmado en una nota de prensa el consejero delegado de Abra, Adrian Neuhauser.

"Estos acuerdos demuestran el valor que los operadores encuentran en los productos y servicios de CFM. Desde la entrada en servicio de nuevas aeronaves equipadas con motores LEAP hasta el soporte integral para las flotas ya operativas, seguimos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar altos niveles de utilización de activos, confiabilidad y eficiencia operacional", ha indicado, por su parte, el presidente y CEO de CFM, Gaël Méheust.