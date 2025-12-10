Acciona Energía arranca las operaciones en una planta solar de Australia de 383 millones de euros

miércoles, 10 diciembre 2025
Acciona Energía ha completado la puesta en marcha y el inicio de la operación comercial de la planta fotovoltaica Aldoga, situada en la costa central de Queensland (Australia), de 480 megavatios pico (MWp) y con una inversión total de 670 millones de dólares australianos (383 millones de euros).

Esta planta solar generará electricidad limpia equivalente al consumo anual de aproximadamente 185.000 hogares y evitará alrededor de 934.000 toneladas de emisiones de CO2 cada año, un impacto comparable a retirar 360.000 vehículos de combustión de las carreteras, según detalla la compañía en un comunicado.

Toda la producción renovable de la instalación se suministrará a la compañía estatal Stanwell Corporation, en virtud de un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 15 años, contribuyendo a acelerar la descarbonización de la región.

La construcción de Aldoga generó 350 empleos locales en los periodos de mayor actividad y supuso la adquisición de hasta 150 millones de dólares (90 millones de euros) en materiales, componentes y servicios a empresas y proveedores locales.

La planta solar también ha contribuido a la mejora de infraestructuras, como la carretera Flynn Road, además de financiar proyectos en ámbitos como la educación, la sanidad y el desarrollo cultural de la zona.

Asimismo, Acciona Energía ha puesto en marcha un programa de subvenciones para apoyar iniciativas de una variedad de organizaciones, que van desde centros educativos y servicios de emergencia hasta asociaciones vecinales y colectivos culturales. También ha lanzado un programa de inversión --Legacy Investment Programme-- destinado a respaldar proyectos de mayor envergadura y duración.

La compañía cuenta ya con casi 2 gigavatios (GW) de potencia renovable instalada o en construcción, entre proyectos eólicos y solares. Actualmente está completando la puesta en marcha del parque eólico MacIntyre (923 MW), en Queensland, uno de los mayores de todo el hemisferio sur.

