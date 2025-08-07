Acciona Energía y Bankinter se alían para impulsar el autoconsumo para empresas

Archivo - Placas solares en un tejado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía y Bankinter han suscrito un acuerdo de colaboración para ofrecer a las empresas clientes del banco una solución integral de servicios energéticos en sus instalaciones, en unas condiciones favorables de financiación.

Las soluciones ofrecidas incluyen proyectos de autoconsumo fotovoltaico, baterías de almacenamiento, cargadores para vehículos eléctricos y aerotermia, según han informado ambas empresas en un comunicado.

Acciona Energía proporcionará un servicio llave en mano que engloba desde el asesoramiento, diseño y ejecución del proyecto hasta su mantenimiento y certificación energética, mientras que Bankinter, por su parte, facilitará la financiación de la inversión en condiciones favorables, a través de dos de sus líneas de financiación oficiales: Línea ICO Verde y Línea BEI Verde.

Uno de los servicios diferenciales que incluye la oferta integral de Acciona Energía es la solicitud de certificados de ahorro energético (CAE), un documento electrónico que garantiza que se ha llevado a cabo una determinada actuación de eficiencia energética que ha conseguido un ahorro de energía final.

Estos CAE permiten monetizar los ahorros energéticos y recuperar parte de las inversiones realizadas, para lo cual Bankinter ofrece a las empresas clientes adelantar el valor de su ahorro de consumo de energía final que generarán los CAE mediante el 'Préstamo Anticipo CAE'.

"Invertir en autoconsumo energético ofrece a las empresas múltiples ventajas: ahorro, al reducir la cantidad de electricidad que es necesario comprar a la red; subvenciones y beneficios fiscales; independencia energética y, por tanto, menor dependencia de las fluctuaciones en los precios de mercado; compromiso con la descarbonización y la responsabilidad corporativa de la empresa", argumenta Acciona.