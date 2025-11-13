Acciona Energía mantiene su objetivo de vender 1.700 millones en activos renovables pero con cierto retraso

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha mantenido sin cambios su objetivo de vender activos renovables por un importe de entre 1.500 y 1.700 millones de euros, aunque admite que el plan se llevará a cabo con cierto desfase temporal respecto al calendario inicialmente previsto.

En su último informe tendencias, que no recoge las principales partidas de sus cuentas financieras al ser trimestral, avanza que ya trabaja en varias operaciones de su plan de rotación de activos que representan un valor agregado en el entorno 1.000 millones de euros.

Durante los primeros nueve meses del año, la compañía acordó operaciones por valor de aproximadamente 800 millones de euros, previéndose el cierre de las mismas antes del 31 de diciembre de 2025.

En el ámbito energético, el informe también recoge una caída de las previsiones de producción de energía para este año, estimando ahora que estará en torno a 25.000 gigavatios hora (GWh), frente a los 26.000 previstos, debido a una puesta en servicio de nuevas instalaciones "más lenta y compleja", pero que debería tener un impacto temporal.

A cierre del tercer trimestre, la producción alcanzaba los 20.213 GWh, un 2,3% más que hace un año, aunque en España esta partida descendió un 24%, hasta los 6.949 GWh. No obstante, el precio en España subió un 10,2%, hasta los 79,9 MWh, frente al descenso del 5,6% en el conjunto de su actividad mundial. La capacidad instalada aumentó un 5,8%, hasta los 15.159 MW.

Por otra parte, en un entorno más estable respecto a trimestres anteriores para las energías renovables, Acciona Energía ha decidido acometer nuevos desarrollos selectivos en Filipinas, Tailandia y Chile, con lo que la inversión total antes de rotación esperada ahora para el conjunto del año se sitúa entre 1.400 y 1.450 millones de euros, frente a los 1.300 millones que se preveían anteriormente.

CARTERA DE INFRAESTRUCTURAS

Más allá de la división energética, el área de infraestructuras de Acciona alcanzó un crecimiento récord de la cartera agregada, tras duplicarse hasta los 121.241 millones de euros, debido a la incorporación de la autopista SR-400 de Atlanta (Estados Unidos).

En concreto, esta adjudicación aportó 62.600 millones de euros a su cartera agregada, que incluye los proyectos consolidados por puesta en equivalencia. La cartera global asciende a 30.551 millones, un 7% más tras sumar 1.900 millones de euros de esa autopista.

Por su parte, el negocio inmobiliario incrementó su cartera de preventas hasta las 1.790 unidades (+145,3%), mientras que su gestora Bestinver cerró septiembre con 7.328 millones de euros de activos bajo gestión, un 7,9% más.