Acciona Energía vende 64 MW hidráulicos en España por 66 millones y logra plusvalías de 55 millones

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo para la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía, que ha precisado que no existe deuda en el perímetro de la operación.

La cartera vendida comprende 17 centrales minihidráulicas en Navarra y una en La Rioja, con capacidades que oscilan entre 1MW y 6,2MW y acuerdos de concesión a largo plazo.

El cierre de la transacción se materializará en las próximas semanas con una plusvalía estimada de 55 millones de euros, según ha precisado la compañía en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha explicado que esta venta supone un nuevo avance en su estrategia de rotación selectiva de activos, "orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital", al tiempo que refuerza su posición financiera de la compañía.

Desde 2024, la compañía ha alcanzado acuerdos para la venta de casi 2,7 gigavatios (GW) de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones de euros.