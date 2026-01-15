Accor desembarca en Toledo con la apertura de un hotel ibis Styles en Talavera de la Reina para 2027

Archivo - Imagen de Talavera de la Reina - ACCOR - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo hotelero Accor ha firmado un acuerdo con la propiedad AS New Generation y la gestora Panoram Hotel Management para la apertura del futuro ibis Styles Talavera de la Reina.

El proyecto supone el desembarco de la multinacional en la provincia de Toledo y su primera incursión en la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, con una inauguración prevista para el primer trimestre de 2027.

La operación consiste en la conversión y reforma integral del actual Hotel Ebora, situado en la Avenida de Madrid. Tras una profunda renovación, el establecimiento operará bajo la marca ibis Styles, especializada en diseño y segmento económico, ofreciendo un inventario de 165 habitaciones. El complejo contará además con restaurante con terraza, salas de reuniones flexibles, gimnasio y zona de desayuno.

IMPACTO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO

La decisión estratégica de Accor responde al potencial de crecimiento de Talavera de la Reina como polo logístico y tecnológico.

El vicepresidente de Desarrollo para España y Portugal de Accor, Coré Martín, ha vinculado el éxito del proyecto a la futura instalación del centro de datos de Meta a las afueras de la ciudad, prevista también para 2027, lo que se espera incremente la demanda de alojamiento corporativo de calidad.

Por su parte, el CEO de Panoram Hotel Management, Guillermo Pérez Palacios, ha destacado que la gestión de este activo refuerza su posición como operadora líder en España. Con esta nueva firma, Panoram consolida su alianza con Accor, con quien ya gestiona otros tres establecimientos en el territorio nacional.

Con la incorporación de este hotel, Accor refuerza su estructura en la península ibérica. La red de la marca ibis Styles alcanzará las 15 unidades en España, integrándose en una red más amplia de la 'Familia ibis' (que incluye las enseñas budget y estándar) que suma 105 hoteles y 10.892 habitaciones entre España y Portugal.

El nuevo ibis Styles aspira a cubrir el déficit de oferta hotelera de marca internacional en la zona, aprovechando la diversificación económica de la ciudad, basada tradicionalmente en los sectores cerámico y textil, y ahora impulsada por la logística y la economía del dato.