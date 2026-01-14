Accor refuerza su presencia en España con cuatro nuevas aperturas en 2026

Greet Alicante de Accor Hotels - ACCOR

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La hotelera Accor ha anunciado un ambicioso plan de expansión en España para el ejercicio 2026 que incluye la apertura de cuatro nuevos hoteles en el segmento económico.

Con este despliegue, el grupo busca consolidar su presencia en el mercado nacional, donde ya cuenta con más de 100 establecimientos operativos, apostando por destinos costeros estratégicos y distritos urbanos en crecimiento.

Este plan de aperturas se integra dentro de la estrategia global de la compañía, que prevé inaugurar alrededor de 350 nuevos hoteles en todo el mundo durante el próximo año a través de su cartera de más de 45 marcas.

DEBUT DE LA MARCA 'GREET' Y EXPANSIÓN DE 'IBIS'.

Entre las principales novedades para 2026 destaca el debut en la Península Ibérica de la marca greet, con un establecimiento en Alicante cuya apertura está prevista para el segundo trimestre. El hotel, de 65 habitaciones, se ubicará cerca del paseo marítimo y apostará por un diseño basado en el mobiliario reciclado y el ahorro de recursos.

En el mismo periodo, la marca ibis Styles llegará a la costa vasca con la apertura del hotel ibis Styles Zumaia-Zestoa. El establecimiento contará con 77 habitaciones y una temática inspirada en la mitología y geología local, situándose como punto de entrada al Geoparque Mundial de la UNESCO.

La expansión de esta enseña continuará en el tercer trimestre con el ibis Styles Benidorm Cala Marina, que sumará 131 habitaciones a la oferta turística de la ciudad alicantina con una propuesta de diseño vibrante y temática.

Para el cierre del año, Accor reforzará su presencia en Cataluña con la inauguración del ibis budget Barcelona 22@ en el cuarto trimestre. Situado en el epicentro tecnológico y de negocios de la capital catalana, el hotel dispondrá de 189 habitaciones diseñadas para viajeros de negocios y nómadas digitales que buscan una ubicación estratégica con presupuestos limitados.

CRECIMIENTO GLOBAL EN SEGMENTOS DE LUJO Y LIFESTYLE

A nivel internacional, el plan de Accor para 2026 contempla hitos significativos en todas sus categorías. En el segmento de lujo, destaca el debut del velero Orient Express Corinthian y nuevas aperturas de Raffles en Jeddah y Fairmont en Nueva Orleans y Hanoi.

Asimismo, la división Lifestyle (Ennismore) protagonizará el regreso del Delano Miami Beach y la apertura del primer Mondrian en Maldivas.

En el segmento Premium, marcas como Pullman y Swissôtel se expandirán a mercados como Sudáfrica y Montenegro con propuestas enfocadas en la naturaleza y el bienestar.