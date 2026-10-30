Acerinox dispara su beneficio neto hasta los 162 millones en los nueve primeros meses

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acerinox obtuvo un beneficio neto de 162 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone multiplicar por 23 las ganancias de 7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo siderúrgico se situó en 470 millones de euros entre enero y septiembre, con un alza del 46% en comparación con los nueve primeros meses de 2025.

Sólo en el tercer trimestre, el Ebitda alcanzó los 199 millones de euros, cifra un 13% superior a la del segundo trimestre. La empresa ha atribuido este avance en gran medida a su posición en el mercado estadounidense, considerado el pilar de su rentabilidad a través de su filial North American Stainless (NAS).

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha valorado positivamente estas cifras al asegurar que los resultados demuestran la "solidez" de la estrategia de la compañía pese a una "persistente debilidad de la demanda" y a las incertidumbres macroeconómicas, manteniéndose en línea con las previsiones.

COMPORTAMIENTO POR DIVISIONES

En la división de inoxidable, Acerinox ha destacado que Estados Unidos mostró un comportamiento más estable frente a un mercado europeo que continúa requiriendo prudencia.

La compañía ha señalado que en Europa, pese a que las importaciones se redujeron un 42% en los nueve primeros meses -favorecidas por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y nuevas medidas de defensa comercial-, la recuperación del consumo local es más lenta de lo deseado.

Por su parte, la división de Aleaciones de Alto Rendimiento (HPA) reflejó un comportamiento desigual: experimentó una trayectoria ascendente en sectores como el aeroespacial y las turbinas de gas para generación eléctrica, frente a una demanda débil en el segmento de petróleo y gas y la industria química.

DEUDA Y PREVISIONES

En el plano financiero, la deuda financiera neta se situó al cierre de septiembre en 1.535 millones de euros, lo que representa un aumento de 174 millones respecto al trimestre precedente.

La compañía ha explicado que este repunte responde a la subida de 152 millones en el capital circulante de explotación y a la retribución al accionista, a la que destinó 77 millones en el trimestre y 155 millones de euros en el conjunto del año.

De cara al cuarto trimestre de 2026, Acerinox prevé un descenso de la actividad en la división de inoxidable debido a la habitual estacionalidad de finales de año en Estados Unidos, por lo que anticipa un Ebitda inferior al del tercer trimestre.

No obstante, proyecta una bajada del capital circulante que se traducirá en una reducción de la deuda financiera neta al cierre del ejercicio.