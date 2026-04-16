Los acreedores de Raízen exigen una inyección de capital de 1.359 millones y la salida del actual presidente

Archivo - Cartel de la brasileña Raízen frente a una de sus fábricas. - RAIZEN - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los acreedores de Raízen han presentado al fabricante brasileño de etanol a partir de caña de azúcar una nueva propuesta de reestructuración, la cual incluye una inyección de capital de 8.000 millones de reales (1.359 millones de euros) y el relevo de su presidente, Rubens Ometto.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, los tenedores de bonos aspiran a tener más voz en la gestión de la empresa, dado que podrían convertirse en accionistas relevantes de ejecutarse un canje de deuda por capital social. De hecho, exigen una participación de hasta el 90% a cambio del 45% del pasivo.

La nueva propuesta encontrará resistencias, según las fuentes, debido a que los actuales accionistas mayoritarios de Shell y Cosan han rechazado inyectar más capital en las reuniones celebradas en Nueva York la semana pasada.

Shell ya acordó en marzo aportar 3.500 millones de reales (594,7 millones de euros) como parte de la reestructuración, mientras que Ometto comprometió otros 500 millones de reales (85 millones de euros). A principios de este mes, Raízen presentó a los acreedores una oferta que les permitiría poseer hasta el 70% del accionariado.