ACS aumenta un 21,5% su beneficio hasta marzo y roza 100.000 millones de euros en proyectos en cartera

El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 232 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con una cartera de proyectos valorada en 99.825 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la presentación de sus últimos resultados trimestrales.

El beneficio se disparó un 30% si se tiene en cuenta el ajuste por tipo de cambio, al mismo tiempo que dividido por cada acción de la compañía resulta en 0,89 euros por título, un 19,3% más que hace un año. Excluyendo los resultados extraordinarios, el beneficio neto ordinario fue de 239 millones de euros, un 25% más que en el primer trimestre de 2025.

El negocio que más contribuyó al crecimiento de la multinacional presidida por Florentino Pérez en este periodo, tanto en términos brutos como relativos, fue la filial estadounidense Turner, que cosechó un beneficio neto atribuible de 143 millones de euros, un 44% más. El área de Ingeniería y Construcción sumó 67 millones, un 33% más; la de Infraestructuras (que incluye Abertis) otros 37 millones, un 3,3% más; y la filial australiana Cimic otros 46 millones, un 3% más.

Los ingresos aumentaron un 4,7%, hasta los 12.344 millones de euros, el 63% procedente de Estados Unidos y Canadá, seguido de un 16% de Australia y un 10% de España. De forma paralela, la cartera de ingresos futuros se situó en 99.825 millones de euros, un 10% más, gracias a la adjudicación de nuevos proyectos por valor de 17.460 millones de euros.

Solo la cartera de Turner asciende a 42.333 millones de euros, un 33% más, a la que se suman otros 23.000 millones de euros en la cartera de Cimic, un 7,9% superior a la de hace un año, gracias al crecimiento en todos los segmentos, especialmente en centros de datos, defensa y movilidad sostenible.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) del conjunto del grupo alcanzó los 772 millones de euros, un 10% superior a 2025, gracias también a Turner, que registró un margen de rentabilidad del 3,9% gracias a su foco en infraestructura digitales de mayor valor añadido como los centros de datos y otras líneas en auge como la farmacia, semiconductores, aviación y edificios públicos.

Del negocio de Infraestructuras, dentro del cual opera Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, destaca el crecimiento del tráfico del 1,4% en las autopistas de Abertis, lo que impulsó un 6% sus ventas y un 9% su Ebitda. Igualmente, Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 9 millones de euros y ACS Digital & Energy, el área que engloba el desarrollo de la plataforma de centros de datos, ganó 4 millones de euros.

REDUCCIÓN DE DEUDA

En el plano financiero, Grupo ACS cerró el año con una deuda neta de 1.472 millones de euros, lo que supone una disminución de 1.375 millones desde marzo de 2025, a pesar, según destaca la compañía, de las "importantes inversiones en asignaciones estratégicas de capital" acometidas en el último año.

Esta evolución del pasivo se acompaña de un flujo de caja operativo neto de 2.349 millones de euros, que le ha permitido mantener la remuneración al accionista en 441 millones de euros en efectivo y realizar inversiones por un valor de 1.283 millones de euros en los últimos doce meses.

Entre ellas destacan las inversiones en centros de datos por más de 500 millones, la ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan de crecimiento y las inversiones en infraestructuras greenfield (la construcción desde cero) de más 370 millones de euros.

Por su parte, las desinversiones en el mismo periodo alcanzaron los 956 millones de euros, destacando principalmente la operación de la plataforma de centros de datos con GIP-BlackRock, y la venta del 50% del negocio de transporte de UGL en Australia.

A pesar de estos resultados, la acción cae este martes un 1,54%, hasta los 133,9 euros, después de acumular en lo que va de año una revalorización del 56%; en los últimos doces meses del 138%; y en los últimos cinco años del 402%.