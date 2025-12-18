Action prosigue con su expansión y alcanza las 108 tiendas tras tres nuevas aperturas en España

Archivo - Tienda de Action - ACTION - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Action, la cadena minorista de descuentos no alimentarios, prosigue con su expansión en España con la apertura de tres nuevos establecimientos en Albolote (Granada), Barcelona y Tomelloso (Ciudad Real), que le permite alcanzar las 108 tiendas en el mercado nacional.

En concreto, estas nuevas aperturas permite a la enseña seguir creciendo en el mercado español, poniendo a sus clientes una selección de 6.000 productos, repartidos en 14 categorías de productos que van desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación, al precio "más bajo", según informa en un comunicado.

De esta forma, estas tres nuevas tiendas miden 873, 920 y 808 metros cuadrados, y ha permitido la contratación de 15, 16 y 15 trabajadores para gestionarlas, respectivamente.

"Estamos muy contentos de abrir estas tres nuevas tiendas en provincias tan destacadas como Granada, Barcelona y Ciudad Real, casi cuatro años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos", ha señalado Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action.