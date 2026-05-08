Administraciones y empresas tecnológicas reclaman colaboración para acelerar la IA en los servicios públicos

Digitales AI FORUM - DIGITALES

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Administraciones y empresas tecnológicas han reclamado colaboración para acelerar la inteligencia artificial (IA) aplicada a los servicios públicos, en el marco del 'III AI Forum' organizado este viernes por DigitalES.

En el encuentro se ha confirmado que la IA ha superado la fase de promesa en la Administración Pública española, dado que existen proyectos concretos, con impacto ciudadano medible, en ámbitos tan distintos como la Justicia, la defensa o la gestión urbana.

Al mismo tiempo, el foro ha subrayado que la escala sigue siendo el gran reto pendiente, y que gobernanza, talento, marcos regulatorios adaptados y una cultura institucional abierta a la transformación son las condiciones necesarias para que la IA se convierta en un servicio público real y sostenible.

Desde la perspectiva institucional, el subdirector general adjunto de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Raúl Vega, ha destacado que Departamento liderado por Félix Bolaños "lleva años desarrollando soluciones propias de IA orientadas a mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, facilitar el trabajo de profesionales y aumentar la eficiencia interna de la Administración".

USO DE LA IA EN CIBERDEFENSA

En el ámbito de la defensa y seguridad nacional se ha abordado el uso de la IA con especial atención a la ciberdefensa, la detección de amenazas y la soberanía tecnológica.

En concreto, el debate ha evidenciado que la inteligencia artificial se ha convertido ya en una capacidad estratégica para la seguridad y la autonomía tecnológica.

Los expertos han advertido de que la IA ya está integrada en operaciones militares reales, pero que su despliegue a escala plantea desafíos complejos, que pasan por la necesidad de garantizar el control humano en entornos críticos, la explicabilidad de los modelos, la protección de la soberanía del dato y la resiliencia de los propios sistemas de IA frente a ataques adversarios.

La formación de talento especializado en la intersección entre tecnología y defensa ha sido señalada como una carencia estructural que requiere una respuesta coordinada entre la academia, la industria y las Fuerzas Armadas.