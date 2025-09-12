Adobe gana 1.511 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, un 5,2% más, y mejora previsiones

Los beneficios del acumulado de nueve meses ascendió a 4.497 millones de euros, un 36% más

Adobe obtuvo un beneficio neto de 1.772 millones de dólares (1.511 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado el 29 de agosto, lo que equivale a mejorar en un 5,2% el resultado contabilizado un año antes.

La multinacional incrementó su cifra de negocio en un 10,7%, hasta un máximo histórico trimestral de 5.988 millones de dólares (5.106 millones de euros). Por segmentos, las suscripciones a sus programas de diseño y edición generaron el grueso de los ingresos con 5.791 millones de dólares (4.938 millones de euros), un 11,8% más.

De su lado, la venta de productos aportó 68 millones de dólares (58 millones de euros), con una caída del 17,1%, al tiempo que la facturación de servicios y soporte cedió un 11,6%, hasta los 144 millones de dólares (122,8 millones de euros).

Adobe se anotó en el acumulado de los primeros nueve meses unas ganancias de 5.274 millones de dólares (4.497 millones de euros) y una facturación de 17.575 millones de dólares (14.975 millones de euros). Estas cifras fueron un 36% y un 10,5% superiores en términos interanuales.

"Adobe es líder en la categoría de aplicaciones creativas con IA, con unos ingresos anualizados recurrentes (ARR) relacionados con la IA que superan los 5.000 millones de dólares [4.263 millones de euros] y unos ARR por IA que ya han superado nuestro objetivo anual de 250 millones de dólares [213,2 millones de euros]", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Adobe, Shantanu Narayen, que ha aprovechado para elevar previsiones.

PREVISIONES

De cara al conjunto de 2025, Adobe espera ahora alcanzar unos ingresos de entre 23.650 y 23.700 millones de dólares (20.167 y 20.210 millones de euros), incluidos 6.075 y 6.125 millones de dólares (5.180 y 5.223 millones de euros) para el cuarto trimestre.

Asimismo, la tecnológica confía en que su beneficio anual por acción oscile entre los 16,35 y 16,58 dólares (13,94 y 14,14 euros), con una horquilla de entre 4,27 y 4,32 dólares (3,64 y 3,68 euros) para el último tramo del año.