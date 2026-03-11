Aedas Homes convoca junta extraordinaria para ratificar la nueva cúpula y aprobar la indemnización de su exCEO

Logo de Aedas Homes. - Europa Press

Aedas Homes ha convocado una junta extraordinaria para el próximo 14 de abril en la que ratificarán los nombramientos de su nueva cúpula tras la OPA de Neinor, entre ellos los de Jordí Argemí como presidente y de Borja García-Egotxeaga como consejero delegado, y aprobarán la indemnización por la salida del anterior consejero delegado, David Martínez, que supera los tres millones de euros.

Argemí, exconsejero delegado adjunto y director de finanzas de Neinor, y García-Egotxeaga, antiguo consejero delegado de Neinor, fueron nombrados para el consejo de administración de la compañía después de que Neinor finalizara la segunda oferta pública de adquisición (OPA) de Aedas.

Asimismo, en la junta también se ratificarán los nombramientos de Gabriel Sánchez Cassinello y Mario Lapiedra Vivanco con consejeros, todos los cargos por un plazo estatutario de tres años.

El pasado mes de febrero, el consejo de administración aprobó la renuncia del exconsejero delegado y exvicepresidente de Aedas, David Martínez, y el cese de otros cuatro consejeros: Javier Martínez-Piqueras, Santiago Fernández, actual presidente de Aedas, Cristina Álvarez y Patxi Xabier Castaños.

En este sentido, esta reunión extraordinaria también aprobará el pago de una indemnización por alrededor de 3,1 millones de euros por la marcha de Martínez de su cargo, 300.000 euros en concepto de compensación económica en sustitución del cumplimiento del periodo de preaviso y otros 2,79 millones de euros por la liquidación del tercer ciclo del sistema de retribución variable a largo plazo de la sociedad.

Además, el orden del día recoge la aprobación de la pignoración de la totalidad de las participaciones sociales que integran el capital de la filial de Aedas Homes.