Aena aprobará este martes una inversión récord de 13.000 millones en un consejo marcado por la pugna tarifaria

Archivo - El presidente de AENA, Maurici Lucena Betriu, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aena celebrará el próximo martes, 17 de febrero, una sesión extraordinaria para debatir y eventualmente aprobar el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III).

Este plan estratégico para el periodo 2027-2031 contempla una inversión récord de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas para la ampliación y modernización de la red.

Este documento incluye las inversiones propuestas para los aeropuertos de España que gestiona y son propiedad de Aena (salvo el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que opera en régimen de concesión), así como los estándares de seguridad y de calidad, los pronósticos de tráfico y la senda tarifaria.

Aena asegura que "ha analizado todos estos parámetros desde una perspectiva técnica en función de las necesidades de seguridad, calidad, mantenimiento y capacidad.".

El gestor aeroportuario asegura que este DORA "estará protagonizado por una muy elevada inversión, imprescindible tras dos décadas de inversiones congeladas".

"Esta congelación de las inversiones ha permitido en los pasados diez años una congelación de las tarifas aeroportuarias en términos nominales y una fuerte bajada de las tarifas en términos reales (tomando en consideración la inflación), en marcado contraste con las significativas subidas de los precios de los billetes de avión de las aerolíneas", explica el gestor aeroportuario a Europa Press

Además recuerda que según publicó IATA a finales de enero, "los volúmenes de tráfico aéreo del período 2027-2031 en España estarán condicionados no sólo por la evolución de la actividad económica, sino también por algunas limitaciones puntuales de la capacidad de las actuales infraestructuras aeroportuarias españolas".

CONFRONTACIÓN CON LAS AEROLÍNEAS,

El DORA III, calificado por el Gobierno como la pieza maestra para la suficiencia e idoneidad de las infraestructuras, definirá no solo las obras en grandes 'hubs' como Barajas o El Prat, sino también el coste de la conectividad en España para la próxima década.

Tras el consejo del martes, los organismos reguladores deberán arbitrar entre el modelo de inversión financiado vía tarifas que propone Aena y la tesis de las aerolíneas, que defienden que el fuerte crecimiento del tráfico permite, por sí mismo, ejecutar las obras y bajar los precios a los usuarios.

La aprobación del documento de regulación aeroportuaria se produce en un clima de confrontación con las aerolíneas, que exigen una rebaja de las tasas frente a la intención del gestor de aplicar nuevas subidas para financiar las obras.

La convocatoria de este consejo extraordinario supone el paso definitivo para remitir, antes del 15 de marzo, la propuesta a la Dirección General de Aviación Civil y a la CNMC.

A continuación, después de trasladar la versión del DORA III en los Comités de Coordinación Aeroportuaria, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elevará el documento del quinquenio 2027-2031 para su aprobación por el Consejo de Ministros, a más tardar a finales de septiembre, pero dentro de ese mes.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ya adelantó que la compañía espera incrementar las tasas en este periodo, aunque en una proporción menor al 6,44% aprobado para este 2026, defendiendo que es "incompatible" acometer el mayor plan inversor de las últimas décadas y, simultáneamente, reducir las tarifas aeroportuarias.

Lucena insiste en que a pesar del incremento, las tasas seguirán siendo "unas de las más bajas de Europa" y recordó que la operación, mantenimiento y ampliación de aeropuertos exigen recursos si se quiere garantizar infraestructuras "seguras, eficientes y con servicios de calidad".

LAS AEROLÍNEAS EXIGEN BAJADAS DE PRECIOS.

En la antesala de esta reunión, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) e IATA han presentado informes técnicos para rebatir los cálculos de Aena y exigir una bajada de precios.

Según un estudio de la consultora Steer, el tráfico aéreo en España crecerá un 3,6% anual hasta 2031, alcanzando los 400,8 millones de pasajeros.

Las aerolíneas denuncian que Aena tiende a infraestimar la demanda -un 14,9% de media entre 2017 y 2024- para justificar tarifas más altas, e insisten en que el volumen de pasajeros previsto genera ingresos suficientes para cubrir las inversiones y garantizar la rentabilidad del gestor.

En el ámbito financiero, el sector aéreo se apoya en un análisis de la consultora CEPA que sitúa el coste medio ponderado de capital (WACC) en el 6,35%. Aunque la cifra es superior al 6,02% actual debido al coste de la deuda, ALA sostiene que la solidez financiera de la empresa pública -que ganó 1.579 millones de euros hasta septiembre- permite absorber el plan de expansión sin elevar la carga sobre los billetes.

Actualmente, la tasa media se sitúa en 11,02 euros, y los operadores advierten de que nuevas alzas comprometerían la competitividad de un sector que aporta el 10,9% del PIB nacional.