Aena gana 1.002 millones en el primer semestre, un 12,1% más, con unos ingresos de 3.300 millones

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en la sede de Aena, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena registró un beneficio neto de 1.002 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 12,1% en comparación con los 893,8 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Los ingresos totales consolidados del gestor aeroportuario alcanzaron los 3.299,6 millones de euros entre enero y junio, un 10,1% más que en el primer semestre de 2025. Los ingresos aeronáuticos fueron 1.702,1 millones de euros; y los ingresos comerciales, 991 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 1.798,9 millones de euros, registrando un aumento interanual del 6,3% y con un margen de Ebitda sobre ingresos totales del 54,5%.

El flujo de efectivo neto generado por las actividades de explotación aumentó un 8%, alcanzando los 1.598,5 millones de euros.

Antes de la crisis del Estrecho de Ormuz, la evolución del tráfico se situaba en línea con las previsiones de Aena, con tasas de crecimiento inferiores al 3%.

Sin embargo, según el gestor aeroporturario se ha producido un desvío temporal de tráfico a España, considerado destino turístico seguro. Además, algunas limitaciones en el modo ferroviario están desviando puntualmente pasajeros hacia el transporte aéreo. En este escenario, Aena estima que el crecimiento del tráfico en 2026 podría situarse alrededor del 3% respecto a 2025.

EL TRÁFICO DE PASAJEROS CRECE UN 4%.

El tráfico total de pasajeros del Grupo Aena --que abarca la red en España, el aeropuerto de Londres-Luton, los aeropuertos brasileños de ANB y BOAB, y Leeds Bradford-- creció un 3,9% interanual durante la primera mitad del año, sumando 190 millones de viajeros.

En los aeropuertos de la red en España, el tráfico repuntó un 3,7%, hasta alcanzar los 156,2 millones de pasajeros. Esto supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%

En el negocio aeronáutico los ingresos ordinarios sumaron 1.682 millones de euros, lo que representa un avance del 8,3% impulsado por el repunte del tráfico y la actualización tarifaria aplicada a partir de marzo.

Los ingresos comerciales ordinarios alcanzaron los 983,9 millones de euros, un 7,1% más. Destaca la evolución de los servicios VIP (+31,7%, hasta 124,7 millones) y los aparcamientos (+9%, hasta 113,2 millones).

Por su parte lo servicios inmobiliarios aportaron 70,8 millones de euros, un incremento del 15% respecto al primer semestre de 2025.

En el negocio internacional los ingresos totales aumentaron un 24,5%, situándose en 529,1 millones de euros, mientras que el Ebitda de este área fue de 189 millones de euros.

La inversión pagada por el grupo en el semestre sumó 916,3 millones de euros, cifra que engloba 576,3 millones destinados al desarrollo de infraestructuras aeroportuarias y 340 millones correspondientes al desembolso por la adquisición del 51% de la sociedad holding propietaria de los aeropuertos británicos de Leeds Bradford y Newcastle, completada el 7 de mayo.

A 30 de junio de 2026, la deuda financiera neta consolidada del Grupo Aena se situó en 6.724 millones de euros (frente a los 5.509 millones a cierre de 2025), lo que sitúa la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda de los últimos doce meses en 1,73 veces