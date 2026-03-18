Aena hará un seguimiento del acuerdo entre el Estado y Euskadi para la cogestión de aeropuertos

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BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aena ha anunciado que hará un seguimiento del preacuerdo alcanzado el pasado lunes entre la Administración del Estado y el Gobierno Vasco para la cogestión de los aeropuertos vascos, texto que debería materializarse antes de Semana Santa, y la compañía ha asegurado que, "en su caso, si fuera preciso", adoptará las decisiones necesarias de defensa de la aplicación de la legalidad vigente.

Además, ha recordado que el Ministerio de Transportes ha especificado que el acuerdo no supondrá reforma de la ley, "alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular" de los aeródromos vascos.

La secretaria del Consejo de Administración de Aena, Elena Roldán Centeno, en cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ha realizado una comunicación, en la que hace referencia a las informaciones en los medios de comunicación sobre la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad Autónoma Vasca, en el marco de las reuniones de la Subcomisión Bilateral de gestión e Infraestructuras aeroportuarias, sobre la participación de Euskadi en los aeropuertos de ese territorio.

La compañía señala que, tal como ha explicado en las comunicaciones de Otra Información Relevante ("OIR") de 30 de julio de 2024 y 26 de septiembre de 2025, realiza "un seguimiento atento, constante y pormenorizado de las decisiones" que pudieran adoptarse en relación con los aeropuertos que son de su propiedad, para analizar sus eventuales efectos en la Sociedad.

Como resultado de este seguimiento y análisis continuos, Aena explica que, en relación con el acuerdo anunciado, comunica al mercado que, según aclaró el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una información publicada en su página web, el acuerdo "no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, sino que se inserta en el marco de la participación y comunicación de las Comunidades Autónomas contemplado en la Ley 18/2014, que tiene carácter consultivo y no decisorio".

La Sociedad reitera que, como manifestó en el OIR de 26 de septiembre de 2025, desde la publicación del primer OIR sobre este tema el 30 de julio de 2024, Aena ha desplegado "una intensa" labor de advocacy, y ha transmitido en todo momento a las administraciones públicas competentes "la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español".

GESTIÓN INTEGRADA EN LA RED

Aena defiende "la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos, fundamental para el buen funcionamiento de la economía española; los derechos legales que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, "la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial" de la compañía "proporcionan al sistema aeroportuario y a la Sociedad" y que, "en todo caso, han de ser respetados".

La Sociedad asegura que "perseverará en su labor de seguimiento de las novedades y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)".

COMUNICADO DEL MINISTERIO

Tras la celebración el pasado lunes de la cuarta reunión de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias entre la Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad Autónoma Vasca en la que se alcanzó un principio de acuerdo sobre el documento de participación en infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó en una nota de prensa que este no suponía una modificación legal.

De esta forma, situaba este acuerdo en el marco de la participación y comunicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general de la red de Aena previsto por la Ley 18/2014, que no habría que reformar.

En este sentido, precisaba que "se establece un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria para favorecer el adecuado funcionamiento y el desarrollo de su actividad en el territorio" de Euskadi.

"Todo ello se lleva a cabo dentro del marco jurídico y competencial vigente, facilitando y contribuyendo a la implicación interinstitucional y a una mayor competitividad del sistema aeroportuario en el territorio de la Comunidad Autónoma, con respeto a las competencias de cada institución", subrayó.

Asimismo, puntualizó que el documento acordado "no supone una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco".

Esto, según explicó el Ministerio, "permitirá mejorar las sinergias entre los aeropuertos de interés general situados en Euskadi y su complementariedad con el resto de las infraestructuras del transporte y logísticas del territorio".

De esta forma, defendió que "se refuerza la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales, así como en otras políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario".

REUNIÓN DEL LUNES

Fue la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, encargada de las negociaciones sobre las transferencias a Euskadi, la que anunció el pasado lunes que se había alcanzado un preacuerdo con el Ejecutivo del Estado para la cogestión de aeropuertos y esperaba que se aprobara antes de Semana Santa en el encuentro bilateral entre el presidente Pedro Sánchez y el Lehendakari, Imanol Pradales.

En la reunión se acordó constituir un órgano bilateral entre Euskadi y el Estado en materia aeroportuaria como una "herramienta para la colaboración, la coordinación y la gestión".

De los puntos acordados, Ubarretxena destacó la capacidad de decisión del Gobierno Vasco en el plan de inversión de Aena para 2027-2031, conocido como Dora III, que planea invertir 12.888 millones de euros en los aeropuertos españoles.

Además, anunció el acuerdo de un 'sandbox' --un marco regulatorio-- para el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, que definió como "especial, propio y transitorio". En esta línea, el 'sandbox' planea contar con "una especie de banco de pruebas" para plasmar la idea del Gobierno vasco en materia aeroportuaria y "potenciar" el aeropuerto de Vitoria.