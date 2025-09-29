Aena pide extremar la precaución ante los avisos rojos y naranjas de AEMET en el este peninsular

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha instado este lunes a los pasajeros a extremar la precaución en sus desplazamientos debido a los avisos rojos y naranjas activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varias zonas del este peninsular.

A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), el gestor aeroportuario ha recordado la importancia de revisar las recomendaciones emitidas por las cuentas oficiales y de consultar con las aerolíneas en caso de tener un vuelo programado.

La AEMET mantiene activos este lunes diversos avisos por lluvias intensas y fenómenos tormentosos que pueden afectar al tráfico aéreo y terrestre en varias comunidades del litoral mediterráneo.