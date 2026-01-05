Las aerolíneas venezolanas reanudan sus vuelos internacionales tras el ataque de EEUU a Venezuela

Vehículos militares frente al palacio presidencial en Caracas, Venezuela. - Xin Huashefa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales aerolíneas venezolanas han retomado sus operaciones aéreas internacionales a partir de este lunes tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que se ha saldado con la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Laser Airlines informó a través de su cuenta de Instagram la reanudación, en los mismos itinerarios y horas previstas, de las rutas entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, con Bogotá, Curazao y sus respectivas conexiones posteriores. En el caso de los vuelos desde y hacia Madrid, "continúan operando vía Cartagena [de Indias, en Colombia] hasta nuevo aviso".

De la misma manera, Turpial Airlines reinició sus operaciones nacionales el pasado domingo y retrasó las conexiones internacionales hasta este lunes, "de conformidad con los itinerarios establecidos y aprobados por la Autoridad Aeronáutica venezolana (INAC)", según informó a través de su cuenta de Instagram.

La aerolínea ha recomendado a sus clientes presentarse en el aeropuerto con tres horas de antelación para el chequeo de sus vuelos.

Por su parte, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) afirmó en sus redes sociales que las operaciones aéreas comerciales internacionales se llevarán a cabo "con el itinerario programado" a partir de este lunes. Respecto a los vuelos no operados del pasado sábado, "la reprogramación se realizará sin costo adicional para todos los pasajeros afectados".

Avior Airlines también ha indicado que sus rutas internacionales hacia y desde Bogotá, Curazao y sus respectivas conexiones posteriores se restituyen "con normalidad". Los pasajeros afectados por vuelos cancelados entre el sábado y el domingo deberán contactar con la compañía para gestionar la reprogramación.

Asimismo, Rutaca retoma sus vuelos internacionales y permite a los pasajeros afectados por las cancelaciones del pasado sábado y domingo reprogramar "sin costo", sujeto a disponibilidad de asientos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe "para garantizar la seguridad" de los pasajeros".

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, finalizó el pasado domingo las restricciones impuestas en el espacio aéreo del Caribe tras la limitación de vuelos sobre la zona debido al comienzo de la incursión militar a Venezuela.