El aeropuerto de Bruselas muda de sistema de facturación al no resolverse fallos causados por el ciberataque

El aeropuerto ha cancelado el 10% de los vuelos diarios al menos hasta el domingo, 28 de septiembre

BRUSELAS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bruselas ha informado este miércoles que adelantará de noviembre al próximo lunes el cambio previsto en sus sistemas de facturación y embarque para tratar de recuperar la normalidad en sus operaciones, afectadas desde el pasado viernes por un ciberataque que generó la caída de los sistemas de la compañía Collins Aerospace que no han sido aún subsanados y obligan a seguir realizando manualmente los registros cinco días después del incidente.

Según ha informado el aeropuerto en un comunicado, la empresa norteamericana "no puede confirmar si los sistemas afectados por el ciberataque podrán ser restablecidos", por lo que harán ahora la transición con el objetivo de garantizar la "continuidad de las operaciones" y "recuperar la normalidad" en cuanto sea "técnicamente posible".

El nuevo sistema ha sido desarrollado también por Collins Aerospace, por lo que la decisión de acelerar el cambio lo han tomado de manera coordinada, según indica el aeropuerto, que precisa que el relevo en el sistema de facturación y embarque estaba inicialmente previsto para noviembre de este año.

"Esperamos que a partir del lunes (29 de septiembre) se pueda conectar gradualmente a las aerolíneas con el nuevo sistema", ha indicado el aeropuerto internacional, que avisa de que se trata de un proceso que "suele llevar semanas" pero espera que la vuelta a la normalidad se produzca lo más rápido posible.

Tras el caos generado por la caída del sistema de Collins el viernes --no sólo en Bruselas sino también en otros aeropuertos europeos como el de Berlín o Heathrow-- se produjeron cientos de anulaciones y retrasos.

En el caso de Bruselas, el operador que gestiona la infraestructura ha pedido a las compañías cancelar un 10% de las rutas diarias al menos hasta el domingo 28 para poder "rebajar la presión sobre el personal" que debe procesar las facturaciones y embarque de forma manual, incluso con papel y bolígrafo en los primeros días.