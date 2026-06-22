Aesmide crea una Comisión de Innovación y nombra a Carlota Sánchez-Cuenca directora general

La Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) celebra su Asamblea General anual - AESMIDE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) ha celebrado su Asamblea General anual, en la que ha aprobado la creación de una Comisión de Innovación, la actualización de sus estatutos y el nombramiento de Carlota Sánchez-Cuenca como directora general de la organización.

El encuentro, que reunió a representantes de las empresas asociadas, fue clausurado por el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), teniente general Miguel Ivorra.

Durante la Asamblea se presentó el balance de actividad de 2025 y las principales líneas de actuación para el periodo 2026-2027, en un contexto marcado por el incremento de la inversión en defensa, la reconfiguración de la base industrial europea y la necesidad de reforzar las capacidades industriales nacionales.

Aesmide ha subrayado la importancia de situar a las pymes y a la cadena de suministro en el centro del debate sobre la política industrial de defensa.

La Asamblea constató además el crecimiento sostenido de la asociación, que alcanza las 98 empresas asociadas, tras incorporar 23 nuevas compañías desde junio de 2025.

Aesmide continúa consolidándose como la organización de referencia para las pymes y empresas que forman parte de la cadena de suministro de la industria de defensa y de la contratación pública.

El encuentro fue clausurado por el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), Miguel Ivorra, quien destacó el papel de Aesmide como nexo entre la Administración, las grandes empresas, las pymes especializadas y el ecosistema emprendedor.

Durante su intervención defendió la necesidad de reforzar la cadena de suministro de defensa y subrayó que las pymes y startups deben ser consideradas socios estratégicos en los grandes programas nacionales y europeos.

Asimismo, trasladó el respaldo de la Digeid a la nueva Comisión de Innovación aprobada por la Asamblea.