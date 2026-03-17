La afluencia a centros comerciales crece casi un 6% en febrero en España por San Valentín y el Carnaval

Archivo - Un escaparate decorado para el día de San Valentín - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La afluencia a los centros comerciales españoles se ha elevado un 5,9% en febrero respecto al mismo mes de 2025, según los datos del índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones 'retail'.

En concreto, el acumulado anual se sitúa en el 6,9%, mientras que si se compara con los últimos 12 meses (marzo 2025 a febrero 2026 frente a marzo 2024 a febrero 2025) alcanza el 3,2%.

Por su parte, en el caso de Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 0,1% respecto a febrero de 2025, con un acumulado anual del 1,4%, mientras que si se compara los últimos 12 meses, se sitúa en el 0,3%.

El General Manager de Traffic Insights Iberia en Sensormatic Solutions, Ezequiel Durán, ha explicado que este alza se debe a las "celebraciones de San Valentín, que impulsan la búsqueda de regalos y las experiencias en pareja, así como el ambiente festivo de Carnaval, que anima a la compra de disfraces y a la organización de actividades familiares en los centros comerciales".