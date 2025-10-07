La afluencia a centros comerciales en España crece un 1,1% en septiembre coincidiendo con la 'vuelta al cole'

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La afluencia a los centros comerciales españoles aumentó un 1,1% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, según el índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones 'retail'.

En concreto, el acumulado anual se sitúa en el 2,7%, mientras que si se comparan los últimos 12 meses, de octubre de 2024 a septiembre de 2025 frente a octubre de 2023 a septiembre de 2024, el acumulado se sitúa en el 2,4%.

Ezequiel Durán, General Manager de Traffic Insights Iberia en Sensormatic Solutions, ha explicado que "la 'vuelta al cole', las compras de vestuario para la temporada otoño/invierno y la anticipación a mirar o, incluso comprar, los primeros regalos navideños podrían ser los motivos para explicar el aumento en la afluencia".

Por su parte, en Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos aumentó un 0,8% respecto a septiembre de 2024, con un acumulado anual que se sitúa en el 0,7%.