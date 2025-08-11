Las agencias de seguridad ferroviaria de Europa y Alemania conceden la homologación al tren 'Talgo 230'

La doble homologación ante la ERA y la EBA es el hito final en un proceso industrial que comenzó en 2019 - TALGO

El tramite es el paso previo para la puesta en servicio comercial de estos modelos en Alemania y Dinamarca

VITORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) y la Agencia Federal Ferroviaria de Alemania (Eisenbahn-Bundesamt; EBA) han comunicado esta semana que el tren 'Talgo 230' cuenta ya con la homologación técnica necesaria para la posterior puesta en servicio por la empresa estatal Deutsche Bahn, en Alemania, y bajo la denominación comercial 'ICE L'.

La obtención de esta certificación es el paso previo para su explotación en Dinamarca por parte de la operadora Danske Statsbaner (en servicio comercial 'EC').

Todos estos trenes han sido desarrollados y fabricados íntegramente en España, según ha informado este lunes Talgo, cuya principal planta productiva se encuentra en Ribabellosa (Álava).

La doble homologación ante la ERA y la EBA es el hito final en un proceso industrial que comenzó en 2019 con la firma de sendos pedidos: uno para el suministro de 23 trenes a Deutsche Bahn (DB), que fue luego ampliado como parte de un contrato marco de hasta cien unidades, y otro de ocho unidades a Danske Statsbaner (DSB), que también fue ampliado después hasta llegar a los 16 trenes.

La plataforma de producto 'Talgo 230' se caracteriza por ofrecer trenes ligeros de alta capacidad, con una velocidad comercial de hasta 230 km/h, y perfiles de aceleración y frenado mejorados.

Esto, según afirma la compañía, permite optimizar las operaciones en países con alta densidad de población y numerosos centros urbanos, así como en redes ferroviarias malladas, donde el número de paradas y la diversidad de rutas son altos en comparación a otras redes, más radiales y con centros urbanos más dispersos.

Los trenes ICE L (siglas de Intercity Express Low-floor; la alta velocidad en Alemania) y EC (siglas de EuroCity) se caracterizan además por ser modulares y altamente interoperables. Esto significa que la autorización se ha realizado sobre diferentes configuraciones de tren para adaptarlos a la demanda de pasajeros, dependiendo de las rutas y la época del año (con varias longitudes desde 9 hasta 21 coches, y diferentes tipologías de locomotoras). Esta tecnología maximiza la compatibilidad cruzada con varias redes ferroviarias.

Los trenes Talgo 230 han sido diseñados para realizar servicios internacionales que cruzan fronteras -especialmente atractivos como alternativa al avión- y por ello, y siguiendo las especificaciones de los clientes, se van a certificar y posteriormente a autorizar ante las autoridades de seguridad nacionales de Austria (BMK) y Países Bajos (ILT), para el conjunto de ambas redes ferroviarias, así como ante la agencia suiza (BAV).

FASES

La empresa espera que esta triple homologación adicional se reciba "a corto plazo". La implantación técnica de los 'Talgo 230' de Deutsche Alemania se realizará en varias fases. Conforme a la homologación que acaba de recibirse, las composiciones de coches (vagones) podrán circular remolcadas por las locomotoras designadas por el cliente, fabricadas por terceros, primero en Alemania y pronto en los otros tres países mencionados.

Con posterioridad, los trenes 'ICE L' contarán con la tracción de las 'Br 105', locomotoras desarrolladas y fabricadas por Talgo que se encuentran actualmente en un proceso de homologación independiente, y que fueron presentadas durante la feria Innotrans 2024.

Junto a los actuales proyectos para DB y DSB, Talgo recibió el pasado mes de mayo el encargo para suministrar una flota de trenes interoperables a Flix, con sede en Múnich (Alemania). Valorado en cerca de 2.400 millones de euros, el contrato implica que la fabricante española suministrará hasta 65 trenes europeos de alta velocidad basados en la plataforma 'Talgo 230', incluyendo un pedido inicial en firme de 30 unidades por un importe cercano a los 1.060 millones.