Agencias y turoperadores avanzan una buena Semana Santa, pese al impacto puntual del conflicto en Oriente

Archivo - Turistas visitan la Plaza de España, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las compañías de agencias de viajes y turoperadores han avanzado a Europa Press buenos registros en cuanto al comportamiento de las reservas de cara a la Semana Santa para este año, a pesar del impacto puntual del conflicto en Oriente Próximo, que ha obligado a cancelar operaciones o a realizar ajustes puntuales de rutas y conexiones.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha destacado alzas en la venta anticipada, con aumentos de entre el 5% y 10%, mientras que la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) ha puesto el foco en la rentabilidad del sector, puesto que los viajes más complejos --y más lejanos-- son tradicionalmente los que más organizan y, por la situación geopolítica actual, han sido los que más se están resistiendo.

Las dos patronales también han coincidido en que, bajo este contexto, España se sitúa como "destino refugio", percibiendo un incremento de la demanda internacional, con buenos niveles de reserva al país.

Según el vicepresidente primero ejecutivo de CEAV, José Manuel Lastra, la demanda ha ido recuperándose progresivamente, en especial en lo referido a los viajes hacia América, donde tanto Norteamérica como Caribe y Latinoamérica mantienen un flujo de demanda en niveles habituales.

Para el gerente de UNAV, Iván Méndez, ha apuntado a una caída "importante" en los destinos directamente implicados, insistiendo en que daña a la cuenta de resultado de las agencias.

Empresas turísticas de la talla de World2Meet (W2M), Destinia, Ávoris y Pangea han comunicado la cancelación de viajes ya programados a la región asiática, destacando un impacto limitado en su operativa.

En primer lugar, W2M ha explicado que se trata de un ajuste a corto plazo, basado en una "ralentización localizada", mientras que la demanda global se mantiene activa, ya que los clientes continúan planificando sus viajes para este periodo.

A causa de las cancelaciones y ajustes en itinerarios, el grupo ha ofrecido alternativas a sus clientes para mantener sus planes de viaje con "tranquilidad, flexibilidad y respaldo", adaptándose a la situación geopolítica sin interrumpir la experiencia de viaje.

En el caso de Ávoris, mantiene un seguimiento permanente de la situación y está atenta a cualquier cambio que pueda producirse, después de verse obligada a suspender varios de los trayectos programados.

En términos generales, su campaña mejora los registros de 2025 tanto en volumen como en valor medio de reserva, impulsado por dos factores: la anticipación de una parte del cliente y el peso de la reserva de última hora.

Por su parte, desde Destinia ha detectado una caída en la demanda hacia destinos 'top' o destacados de cara a este periodo festivo, entre ellos, Marruecos, Turquía, Jordania, Emiratos Árabes, Túnez o Chipre. Además, observa también un incremento de ventas del 'último minuto', frente a un 2025 marcado por el mal tiempo y las lluvias.

Por otro lado, "limitada" fue también la afectación del conflicto en Oriente en la operativa de Pangea The Travel Store, basada solo en ajustes puntuales en rutas y conexiones cuando ha sido necesario o cambio de destino.

Mientras, su volumen de reservas se sitúa en niveles similares a los del año pasado, con la principal diferencia de que un mayor número de clientes optan por viajar justo antes o después de este periodo para evitar los picos de precios y ocupación.

PREFERENCIAS DE LOS ESPAÑOLES Y DESTINOS MÁS DEMANDADOS

En su mayoría, las empresas consultadas coinciden en señalar el importante interés por destinos de sol y playa durante esta Semana Santa, junto con grandes urbes y ciudades con gran tradición religiosa, propia de estas fechas. Fuera de España, las capital europeas siguen siendo un 'clásico' para los viajeros, con gran fuerza de los destinos de largo radio.

En datos de reservas de eDreams, los españoles mantienen su preferencia por escapadas urbanas y viajes de corta duración, combinando destinos nacionales con grandes capitales europeas.

En concreto, Madrid, Barcelona y Tenerife lideran las preferencias entre los nacionales para estas vacaciones, seguidas por Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga y Bilbao. Más allá, Italia, Francia y Reino Unido figuran entre los países que generan un mayor interés para los españoles, con París, Londres y Roma como las ciudades internacionales más reservadas para ese periodo.

En cuanto a la duración de los viajes, la agencia de viajes 'online' ha explicado que las escapadas cortas, de tres a cuatro días, se consolidan como la opción predominante, concentrando cerca de la mitad (49%) de los desplazamientos, mientras que el 21% prolongará su viaje entre 7 y 13 días.

Asimismo, Viajes El Corte Inglés ha apuntado que la demanda del destino europeo se mantiene constante frente a años anteriores, con Italia como uno de los más preferidos.

El interés en destinos con riqueza natural y grandes paisajes como Costa Rica, Perú, Madeira, México y el Caribe; junto con el incremento de la demanda a destinos de larga distancia como Japón, China, Nueva York o la Ruta 66 completan las tendencias remarcadas por el grupo a Europa Press.

Con respecto a los cruceros, esta opción se posiciona como una de las preferidas entre los viajeros españoles, especialmente los cruceros por el Mediterráneo occidental, recorriendo la costa de Portugal, Italia o la costa de Normandía, o los itinerarios por el norte de Europa.

De lado de Soltour, su programación de viajes exclusivos combinan destinos europeos y circuitos por Egipto. A esta oferta se une una campaña especial 'last minute' con descuentos de hasta 100 euros por persona en una selección de salidas regionales. Asimismo, la firma mantiene su tradicional operativa al Caribe, con salidas desde Madrid y Barcelona hacia Jamaica, México y República Dominicana.

Sobre el viajero de lujo, Godwana Experiences, firma especializada en grandes viajes a medida e integrada en VB Group, ha asegurado que la demanda se conserva "estable", sin cambios relevantes en reservas previstas, pese al complejo contexto político.

Entre los destinos que concentran mayor demanda destacan aquellos que combinan patrimonio cultural y experiencias de acceso diferencial en formato privado, según la empresa. Por región, la europea y la latinoamericana concentran gran parte del interés en este periodo.