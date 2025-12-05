Agentes Rurales encuentran dos jabalíes muertos más en la zona de riesgo de la peste porcina africana

Efectivos de Agents Rurals vigilan la zona cero de la PPA - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Agents Rurals ha hallado dos nuevos jabalíes muertos en la zona de riesgo de la peste porcina africana (PPA) durante la jornada de este viernes, lo que eleva a 52 jabalíes fallecidos el recuento total desde el inicio del brote hace una semana.

Ambos animales han sido enviados para ser analizados, según ha explicado el jefe regional de Agents Rurals en el área de Barcelona, Jaume Torralba, en declaraciones a la prensa, tras haber examinado la zona con alrededor de 400 efectivos y 14 perros.

Ahora, el trabajo de los equipos en el terrero está centrado en confinar el área de seis kilómetros denominada de alto riesgo a través de barreras para evitar que los jabalíes salgan de la zona, mientras recorre el resto del perímetro de 20 kilómetros, e incluso "un poco más", en búsqueda de otros animales infectados.

Torralba ha estimado que al menos un 75% de los animales dentro de la zona de alto riesgo fallecerán a causa del virus, a un ritmo mayor o menor, "dependiendo del tipo de virus".

La estrategia en el terreno coincide así con las recomendaciones comunitarias en casos de PPA, que aconsejan no empezar batidas hasta que el pico endémico esté controlado para evitar así que los animales potencialmente infectados huyan y extiendan el virus más allá del radio de seguridad.