Alcaldes de Barbate, Conil y Tarifa (Cádiz) exigen solución a la huelga que amenaza la pesca del atún rojo de almadraba

BARBATE (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de Barbate y Tarifa, Miguel Molina y José Santos Perea, y la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, han celebrado este martes una rueda de prensa conjunta para reclamar al Gobierno una solución a la huelga indefinida de los inspectores de pesca, que está poniendo "en peligro" el que este 2025 "no haya atún rojo salvaje de almadraba"

"Eso sería una hecatombe de dimensiones estratosféricas, de dimensiones muy importantes para todos nuestros municipios, pero incluso más porque el nivel potencial de las almadrabas y el sector pesquero es fundamental para la economía de la provincia de Cádiz e incluso para Andalucía", ha advertido Miguel Molina en esta rueda de prensa, asegurando que el atún de almadraba es "un referente turístico a todos los niveles".

En ese sentido, ha indicado que esta reunión a tres bandas es para tratar de que haya un acuerdo a esta huelga, que está afectando a la campaña en las almadrabas gaditanas. "Esta rueda de prensa no es contra nadie, no queremos crear conflictos contra nadie, pero lo que sí queremos poner encima de la mesa es la preocupación que tenemos los tres alcaldes porque esta situación se resuelva lo antes posible. No podemos poner situación de peligro el que no haya atún rojo salvaje de almadrabas en este año 2025", ha aseverado.

Según Molina, "el atún tiene una fecha y es ahora" por lo que "no podemos esperar a que esto se dilate mucho más". Así, ha advertido al Gobierno que "puede extender la negociación todo lo que le dé la gana" pero que eso "va a perjudicar enormemente al sector pesquero y almadrabero", que esperaban iniciar esta Semana Santa la campaña.

Por su parte, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha corroborado las palabras de Molina, añadiendo que se tiene que atender la reivindicación de los inspectores de pesca "al menor tiempo posible porque está afectando un sector clave para estos tres municipios", un sector que supone "un flujo en la economía bastante importante que no podemos obviar".

"Lo que se solicita es que de verdad el Gobierno atienda estas reivindicaciones y que puedan desarrollar el trabajo --los inspectores de pesca-- en nuestras almadrabas con la mayor de las garantías", ha manifestado Sánchez.

Tal y como ha señalado, "venimos a plantear y a reivindicar que se llegue a ese acuerdo, que están en tela de juicio muchos puestos de trabajo, una economía de estos tres municipios, de las cuatro almadrabas que tenemos en la zona y que afecta de una forma flagrante". "Exigimos que por favor se llegue a ese acuerdo lo más pronto posible", ha reiterado.

Por último, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha recordado que su localidad, con dos de las cuatro almadrabas de la provincia en su término municipal, y que este producto "se degusta en cualquier punto y cualquier restaurante del país", siendo por tanto "una economía muy fuerte" que "no se puede pescar todo el año" porque la almadraba "tiene una fecha y las fechas son las que hay".

Es por eso que ha coincidido por lo dicho por sus homólogos en Conil y Barbate para reclamar una solución a esta huelga de inspectores "de inmediato".