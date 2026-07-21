Alcanzado un preacuerdo en el convenio de las industrias de turrones y mazapanes con alza salarial

Archivo - Una máquina elabora la masa del turrón durante una visita guiada por las instalaciones de la fábrica de turrones - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión negociadora del convenio colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el contenido del nuevo convenio tras una negociación "larga y compleja", marcada por el bloqueo de la patronal y la presión sindical, según ha informado UGT FICA.

En concreto, el sindicato ha valorado que la unidad de las organizaciones sindicales y el respaldo de los trabajadores han permitido cerrar un preacuerdo que mejora los salarios, reduce la jornada laboral, protege el poder adquisitivo y amplía derechos sociales, además de reforzar la igualdad en el sector.

En materia salarial, el preacuerdo contempla para 2026 un incremento del 6,5% para las categorías con salarios más bajos y del 4,5% para el resto, junto a una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC con un límite máximo del 1%, mientras que para 2027 y 2028 se establece una subida equivalente al IPC real del año anterior más un 0,75%, con un incremento mínimo garantizado del 3% anual.

UGT FICA ha destacado que estas medidas permitirán no solo recuperar poder adquisitivo, sino también consolidar una senda de crecimiento salarial estable durante toda la vigencia del convenio.

Respecto a la jornada laboral, el acuerdo incorpora una reducción de 10 horas anuales, una reivindicación histórica del sector orientada a mejorar la conciliación de la vida laboral y personal.

Además, el texto acordado incluye la actualización de la normativa del convenio para adaptarla a los cambios legislativos recientes, incorporando medidas y protocolos específicos para garantizar la igualdad y la no discriminación, especialmente del colectivo LGTBI.

Ahora este preacuerdo deberá ser ratificado por las organizaciones firmantes y se prevé que el texto definitivo quede aprobado en septiembre.